Du khách ấn tượng với trải nghiệm Hội chợ Mùa Xuân 2026

Dù hành trình di chuyển qua các gian hàng không quá thuận lợi, tuy nhiên không khí xuân rộn ràng ở mỗi quầy trưng bày vẫn là điểm nhấn, thu hút nhiều du khách cao tuổi đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Được tổ chức vào những ngày đầu năm mới, sự kiện Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đang trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Không chỉ gây ấn tượng với những không gian mua sắm hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng miền, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là "điểm hẹn" để nhiều du khách tìm lại những trải nghiệm ghi dấu ấn của thời gian, những hương vị đậm nghĩa tình của một thời quá khứ.

Các khu trưng bày được bài trí để tái hiện không khí Tết Việt, thông qua những gian hàng thủ công mỹ nghệ, những quầy hàng ẩm thực của từng địa phương, kết hợp cùng các hoạt động nghệ thuật, trình diễn đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết, Hội chợ còn hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng một sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, chuyên nghiệp, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các hoạt động hội chợ, triển lãm trong khu vực./.

