Không gian "Tết Sum vầy" lan tỏa giá trị truyền thống

Không gian chủ đề “Tết Sum vầy” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là nơi mua bán, giao thương dịp Tết mà còn được tổ chức như một không gian văn hóa, tái hiện phong tục Tết cổ truyền của người Việt.

Sắc đỏ câu đối, hoa đào, hình ảnh làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tạo nên bức tranh Tết truyền thống giữa lòng hội chợ. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn nghề, ông đồ viết thư pháp, hoạt động gói bánh chưng và giới thiệu trang phục truyền thống mang đến trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Thông qua các hoạt động này, “Tết Sum vầy” góp phần lan tỏa giá trị gia đình, truyền thống và ký ức Tết Việt trong đời sống hiện đại./.

