"Bữa tiệc" văn hóa và giải trí đa sắc màu tại Hội chợ Mùa Xuân trong cuối tuần

Không khí Xuân đã tưng bừng khắp mọi nơi. Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đang trở thành tâm điểm thu hút người dân Thủ đô và du khách thập phương.

Trong hai ngày cuối tuần này (07/02 và 08/02), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, mà đã chuyển mình thành một không gian văn hóa-giải trí sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh giữa bối cảnh hiện đại.

"Bách Hoa Bộ Hành": Dấu ấn vàng son trên yên ngựa

Tâm điểm của chuỗi hoạt động cuối tuần chính là sự kiện diễu hành nghệ thuật mang tên "Bách Hoa Bộ Hành," diễn ra vào khung giờ vàng từ 10h00 đến 11h00 sáng thứ Bảy (07/02). Khác biệt hoàn toàn với những màn trình diễn sân khấu thông thường, đây là một trải nghiệm tương tác trực tiếp không rào chắn, xóa nhòa khoảng cách giữa người biểu diễn và công chúng.

Với chủ đề đầy hào khí "Dáng Việt trên yên ngựa," hơn 50 người mẫu và diễn viên sẽ khoác lên mình những bộ Việt phục được phục dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp trang nghiêm nhưng cũng đầy phóng khoáng của trang phục dân tộc thời Nguyễn và đầu thế kỷ 20. Hình ảnh đoàn kỵ binh uy nghi dẫn đầu, theo sau là những tà áo dài tung bay giữa không gian kiến trúc hiện đại của VEC hứa hẹn tạo nên một hiệu ứng thị giác mãn nhãn.

Hành trình diễu hành được thiết kế như một câu chuyện kể bằng hình ảnh. Khởi đầu từ Nhà Kim Quy với chương "Cùng Thiên Mã khai hội Mùa Xuân", đoàn người và ngựa sẽ di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến không gian hội chợ thành một sàn catwalk độc đáo nhất từ trước đến nay.

Tại chặng "Khám phá Chợ Tết Xuyên Việt," du khách sẽ có cảm giác như đang lạc bước giữa một phiên chợ Tết xưa nhộn nhịp. Hành trình khép lại tại quảng trường với nghi thức "Mã Đáo Thành Công", gửi gắm lời chúc may mắn, thịnh vượng đầu năm đến tất cả khách tham quan.

Đại tiệc nghệ thuật: Từ xiếc kịch tính đến âm hưởng dân gian

Không chỉ có diễu hành, không gian Sảnh Trung tâm của hội chợ sẽ liên tục sáng đèn trong hai ngày cuối tuần với lịch trình biểu diễn dày đặc, quy tụ những đơn vị nghệ thuật hàng đầu quốc gia.

Ngày thứ Bảy (07/02) là sự bùng nổ của đa dạng loại hình. Buổi sáng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ khuấy động không khí bằng những màn trình diễn thót tim và khéo léo như thăng bằng trên con lăn, ảo thuật, đế vòng và các tiết mục hề vui nhộn, đặc biệt thu hút các khán giả nhí. Buổi chiều, không gian lắng đọng lại với những giai điệu trữ tình về Hà Nội và mùa Xuân qua phần trình diễn của Nhà hát Tuổi trẻ.

Các hoạt động tại Hội chợ Mùa Xuân ngày 7/2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những ca khúc như "Nồng nàn Hà Nội," "Mùa xuân đầu tiên" hay các tiểu phẩm kịch nói duyên dáng sẽ mang đến những phút giây thư giãn nhẹ nhàng. Đỉnh cao của ngày thứ Bảy là chương trình buổi tối của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, đưa khán giả du ngoạn qua các vùng miền với những tiết mục đậm đà bản sắc như "Cái lý vùng cao", hát Then "Việt Bắc đẹp giàu" hay sự hùng tráng của "Đất nước vươn mình".

Sang ngày Chủ Nhật (08/02), âm nhạc và nghệ thuật truyền thống tiếp tục lên ngôi. Bên cạnh các ca khúc bất hủ về mùa xuân, điểm nhấn đặc biệt là sự kết hợp giữa nghệ thuật Xiếc và Múa rối cạn vào buổi chiều và tối. Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục múa rối sinh động như "Hoa thơm bướm lượn," "Những chú sóc chuột tinh nghịch" xen kẽ với các kỹ thuật xiếc điêu luyện như quay khung nghệ thuật hay đu dây bật. Đây là cơ hội hiếm hoi để công chúng thưởng thức trọn vẹn tinh hoa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tại một địa điểm duy nhất.

Trải nghiệm "All-in-one": Từ văn hóa Phương Nam đến công nghệ tương lai

Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn ghi điểm bởi sự đa dạng trong các hoạt động trải nghiệm bên lề. Tại Sảnh Chính, không gian văn hóa Phương Nam được tái hiện sống động với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh. Du khách có thể đắm mình trong làn điệu đờn ca tài tử ngọt ngào, chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài, áo bà ba, hay tự tay thử sức làm gốm, đan lá dừa dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Du khách có thể trải nghiệm các nghề thủ công dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối lập với nét hoài cổ là khu vực công nghệ cao của KDI Education, nơi các bạn trẻ và em nhỏ có thể tương tác với cánh tay Robot, điều khiển Robot cơ năng và chụp ảnh check-in cùng những chú Chó Robot hiện đại. Ngoài ra, các hoạt động workshop như làm charm da thủ công, bói bài Tarot hay chụp ảnh phong cách báo cổ Đông Dương cũng là những điểm dừng chân thú vị không thể bỏ qua.

Điểm đến lý tưởng cho nhu cầu sắm Tết

Tất nhiên, không thể thiếu đi "phần hồn" của một hội chợ là hoạt động mua sắm. Với quy mô lớn, hội chợ quy tụ hàng loạt sản phẩm OCOP chất lượng cao 4-5 sao từ 34 tỉnh thành trên cả nước. Đây là cơ hội tuyệt vời để các gia đình sắm sửa những đặc sản vùng miền chất lượng, an toàn cho mâm cỗ Tết. Sau khi thỏa sức vui chơi và mua sắm, khu vực ẩm thực ngoài trời với hương vị Tết xưa sẽ là nơi lý tưởng để du khách nạp lại năng lượng.

Với định hướng mô hình "Expo-Entertainment" (Triển lãm kết hợp Giải trí) và "Expo-Education" (Triển lãm kết hợp Giáo dục), Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại VEC đang khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa, kiến tạo nên một không gian trải nghiệm toàn diện.

Cuối tuần này, đến với VEC khách tham quan có thể tận hưởng trọn vẹn không khí Xuân, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và khởi đầu một năm mới tràn đầy hứng khởi./.

