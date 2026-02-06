Ninh Bình: Thủ phủ cá chép đỏ rộn ràng vào vụ Tết ông Công ông Táo

Ngày Tết ông Công ông Táo đến gần cũng là lúc các hộ nuôi cá chép cảnh tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, nơi được coi là thủ phủ cá chép tại miền Bắc tất bật vào vụ thu hoạch.

Cá được người nuôi quây lưới đánh bắt từ các ao lớn rồi đưa vào các bể chứa nhỏ trên bờ để chuẩn bị xuất bán. Năm nay thời tiết thuận lợi, cá phát triển ổn định, song giá bán lại giảm hơn so với các năm trước.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 17 tháng Chạp là ông Nguyễn Tiến Dũng, 62 tuổi, Tổ dân phố Hồng Phong 1, lại tổ chức quây lưới thu hoạch cá chép để phục vụ thị trường dịp Tết ông Công ông Táo.

Với 8 sào (1 sào 360m2) ao nuôi, ông Dũng dự định thu hoạch cá trong 3 ngày liên tiếp, chiều ngày 19 tháng Chạp, toàn bộ cá sẽ được chuyển lên các bể ximăng nhỏ trong vườn, tạo điều kiện cho cá thích nghi với môi trường nước mới trước khi giao cho thương lái.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết năm nay thời tiết thuận lợi giúp cá sinh trưởng tốt, ít dịch bệnh, sản lượng đạt cao, gia đình ông dự kiến thu hoạch khoảng 2 tấn cá.

Dù vậy, giá bán lại giảm so với năm ngoái, hiện giá bán buôn tại ao ở mức 80.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 30.000 đồng. Đến thời điểm này, gia đình ông đã tiêu thụ được khoảng 60% diện tích ao nuôi; phần còn lại dự kiến sẽ bán hết trước ngày 21 tháng Chạp.

Giống cá chép hộ gia đình ông Dũng nuôi là loại cá chép Tam Dương, đây là giống cá cảnh nổi tiếng với màu đỏ rực rỡ, thân mình dày, vảy óng ánh, vây dài.

Những năm gần đây, loại cá này được người dân ưa chuộng cúng vào dịp Tết ông Công ông Táo, đại diện cho sự may mắn, và thịnh vượng. Để có cá xuất bán đúng vào dịp cuối năm, ngay từ đầu tháng 5, ông Dũng đã nhân giống, sau đó thả cá con xuống các ao nuôi. Loại cá này rất dễ nuôi, chịu được thời tiết tốt, ít bị bệnh và đặc biệt là không phải cho ăn nhiều như các loại cá khác.

Bên cạnh việc nuôi các loại cá cảnh, nhiều năm trở lại đây, anh Phan Văn Dũng, Tổ dân phố Thượng Trang cũng nuôi thêm cá chép để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết ông Công ông Táo. Năm nay ngoài giống cá chép đỏ truyền thống, anh còn nuôi thêm giống cá chép Tam Dương để đa dạng hóa nguồn cung.

Anh Phan Văn Dũng tại phường Thiên Trường kiểm tra cá trước khi giao cho khách hàng. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)

Anh Phan Văn Dũng cho biết anh đã nuôi cá chép khoảng 15 năm nay trên diện tích 20 sào ao của gia đình và một số ao đấu thầu. Năm nay thời tiết ủng hộ, cá phát triển tốt, sản lượng ước đạt khoảng 5 tấn. Thị trường tiêu thụ cá năm nay tương đối lớn, ngay từ tháng 11 (âm lịch) đã có nhiều thương lái đến đặt hàng, hiện gia đình đã bán được khoảng 50% sản lượng, số còn lại từ nay đến ngày 21 tháng Chạp, các thương lái sẽ vận chuyển hết đi tiêu thụ.

Phát huy lợi thế mặt nước sông Hồng, những năm gần đây, bên cạnh việc nuôi các loại cá truyền thống như cá diêu hồng, cá lăng, cá Koi (chép Nhật), ông Phan Văn Sơn còn bố trí khoảng hai lồng nuôi cá chép đỏ trên sông.

So với nuôi ao, mô hình nuôi cá chép đỏ trên sông tận dụng được dòng chảy tự nhiên, giúp giảm chi phí thức ăn do cá có thể sử dụng nguồn thức ăn sẵn có ngoài môi trường. Nhờ đó, cá sinh trưởng ổn định, khi xuất bán đạt kích cỡ khoảng hai ngón tay, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Ông Sơn cho hay mỗi lồng nuôi cá có diện tích khoảng 36m2, được làm bằng sắt, thép và 3 lượt lưới bao quanh, có hệ thống phao nâng đỡ làm bằng thùng phuy đặt cách bờ 3-5m để đảm bảo cho dòng chảy được lưu thông.

So với nuôi cá trong ao thì nuôi lồng trên sông có nhiều lợi thế và năng suất hơn, nuôi được với mật độ dày hơn. Cá nuôi tại lồng trên sông cũng có màu sắc đẹp được nhiều thương lái lựa chọn mang đi khắp các tỉnh, thành miền Bắc tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, một thương lái dày dặn kinh nghiệm tại Hà Nội cho biết hàng năm cứ đến đầu tháng 12 (âm lịch), bà lại xuống các hộ nuôi cá tại phường Thiên Trường thu mua cá chép đỏ rồi đưa về tiêu thụ tại các chợ đầu mối tại Hà Nội.

Cá chép đỏ nuôi tại đây thích nghi với môi trường tốt, cá khỏe và chắc, màu sắc tươi đẹp, khác biệt so với cá nuôi ở nhiều nơi khác, vì vậy luôn được thị trường đón nhận.

Sau hợp nhất, phường Thiên Trường hiện có khoảng 215ha nuôi trồng thủy sản, tập trung chủ yếu tại các khu vực Mỹ Tân, Mỹ Trung, với các đối tượng nuôi chủ lực là cá Koi, cá cảnh và cá chép cảnh; trong đó, cá chép cảnh chiếm khoảng 80% diện tích nuôi, cho sản lượng bình quân đạt khoảng 2 tấn/ha, mang lại thu nhập từ 96-100 triệu đồng/ha/vụ.

Bà Chu Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Trường cho biết phát huy lợi thế mặt nước, nhiều hộ dân trên địa bàn đã phát triển mô hình nuôi kết hợp cá cảnh và cá thương phẩm.

Việc đa dạng hóa đối tượng nuôi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt, thị trường tiêu thụ dịp Tết ông Công ông Táo năm nay ổn định, tạo tâm lý phấn khởi cho người nuôi./.

