Giá vàng ngày 2/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (2/2) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý.

Cập nhật giá vàng hôm nay 2/2. (Ảnh: TTXVN)
Trên sàn giao dịch Sydney (Australia), vào lúc 6h44 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 21,9 USD/ounce, tương đương 0,46%, lên mức 4.771,12 USD/ounce, hồi phục nhẹ so với mức giá mở cửa là 4.730 USD/ounce.

Trước đó, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần "sóng gió" với biên độ dao động cực lớn. Giá vàng liên tục phá vỡ các mốc tâm lý quan trọng từ 5.000 USD, 5.100 USD rồi tiến sát ngưỡng 5.200 USD/ounce trong các ngày 25-27/1 và bùng nổ vào các ngày 28 và 29/1, vọt qua ngưỡng 5.500 USD/ounce, thậm chí có lúc cán mốc kỷ lục 5.600 USD/ounce, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ thời điểm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đà tăng đó đã chững lại vào cuối tuần.

Tại Việt Nam, sáng 2/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 164,00-167,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 2/2:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-02-02-083051.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-02-02-083528.png
(Vietnam+)
