OPEC+ có thể tiếp tục đóng băng sản lượng dầu trong tháng 3

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng dầu trong tháng 3/2026.

Quyết định này được đưa ra vào lúc giá dầu thô thế giới vừa chạm mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, do những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 31/1), giá dầu Brent Biển Bắc đạt xấp xỉ 70 USD/thùng, sát ngưỡng 71,89 USD/thùng - mức đỉnh 6 tháng được thiết lập vào ngày 29/1. Đà tăng này diễn ra bất chấp những dự báo trước đó về tình trạng dư cung toàn cầu trong năm 2026 có thể gây áp lực giảm giá lên thị trường năng lượng.

Theo kế hoạch, cuộc họp của 8 thành viên nòng cốt trong khối OPEC+ sẽ diễn ra vào chiều tối nay (theo giờ Việt Nam). Các nguồn tin thân cận cho biết hội nghị lần này chủ yếu tập trung vào việc duy trì chính sách sản lượng hiện tại cho tháng 3/2026 và chưa dự kiến đưa ra quyết định mới nào cho giai đoạn tiếp theo.

Yếu tố chính thúc đẩy giá dầu bứt phá trong những ngày qua là các diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án hành động đối với Iran, bao gồm cả các cuộc không kích mục tiêu nhằm vào lực lượng an ninh và giới lãnh đạo nước này để gây áp lực chính trị.

Mặc dù cả Mỹ và Iran đã đưa ra những tín hiệu về khả năng đối thoại cấp cao, song phía Tehran khẳng định năng lực quốc phòng là điều "không thể thương lượng." Hiện tại, các lệnh trừng phạt diện rộng từ Mỹ vẫn đang siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran - vốn là nguồn tài chính then chốt của quốc gia này.

Bên cạnh rủi ro địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan. Ngành dầu mỏ của quốc gia Trung Á này liên tục gặp sự cố trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là Kazakhstan vừa thông báo bắt đầu tái khởi động từng giai đoạn tại mỏ dầu khổng lồ Tengiz kể từ giữa tuần trước.

Nhìn lại lịch sử điều hành, OPEC+ từng tăng hạn ngạch sản lượng khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2025 (tương đương 3% nhu cầu toàn cầu). Tuy nhiên, trước tình hình tiêu thụ theo mùa thường ở mức thấp trong quý 1/2026, khối này đã quyết định đóng băng các đợt tăng sản lượng để ổn định thị trường.

Song song với cuộc họp chính sách, Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ cũng sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay để đánh giá các dữ liệu thị trường mới nhất.

Mặc dù JMMC không có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách sản lượng, nhưng các khuyến nghị từ ủy ban này sẽ là cơ sở quan trọng cho các bước đi tiếp theo của toàn khối./.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2027 Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự kiến tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, gần tương đương mức tăng của năm 2026, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu được đánh giá tích cực.