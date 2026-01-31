Từ đỉnh lịch sử đến cú giảm sốc: Vì sao giá vàng quay đầu mạnh?

Chỉ trong vòng 48 giờ, thị trường vàng trong nước đã đi từ trạng thái hưng phấn cực độ sang cú điều chỉnh mạnh chưa từng có. Sau khi lập đỉnh lịch sử trên 191 triệu đồng/lượng vào chiều 29/1, giá vàng SJC bất ngờ lao dốc gần 20 triệu đồng/lượng, cuốn theo không ít nhà đầu tư cá nhân “xuống tiền” ở vùng giá cao kỷ lục. Diễn biến này không chỉ phản ánh tác động từ thị trường vàng thế giới, mà còn phơi bày rõ rủi ro của tâm lý đám đông trong bối cảnh vàng biến động ngày càng dữ dội.

Giá vàng lập đỉnh chưa từng có và cú rơi thẳng đứng

Trong mấy phiên đầu tuần giá vàng tăng liên tục. Đỉnh điểm là đầu giờ chiều ngày 29/1, thị trường vàng trong nước chứng kiến cơn sốt hiếm thấy khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức bán ra 191,3 triệu đồng/lượng và mua vào 188,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng trong nước, vượt xa mọi kỷ lục đã được thiết lập.

Trong bối cảnh lo ngại lạm phát, bất ổn kinh tế toàn cầu và xu hướng tăng nóng của giá vàng thế giới, tâm lý thị trường bị đẩy lên cao trào. Không ít nhà đầu tư cá nhân, thậm chí người dân mua vàng tích trữ, đã quyết định “xuống tiền” với nỗi lo bỏ lỡ cơ hội.

Trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng, mở cửa sáng 30/1, giá vàng bất ngờ rơi thẳng đứng tới 7,1 triệu đồng/lượng. Đà giảm chưa dừng lại trong phiên chiều, kéo tổng mức giảm trong ngày lên khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Sang sáng 31/1, giá vàng tiếp tục lao dốc thêm khoảng 9 triệu đồng, hiện giao dịch quanh mức 169-172 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ sau hai ngày, mỗi lượng vàng SJC đã “bốc hơi” gần 20 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội cho thấy, mấy ngày gần đây nhiều người dân đã đổ xô đến các tiệm vàng lớn để mua vào. Tại chi nhánh Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông, doanh nghiệp này ngừng nhận khách và thông báo hết cả vàng nhẫn lẫn bạc miếng từ khoảng 9 giờ 30 sáng, chỉ sau hơn một tiếng mở cửa.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lượng vàng nhẫn trơn, số lượng phát ra giới hạn hơn 100 số chờ. Tình trạng cầu vượt cung khiến không ít khách hàng phải ra về trong tiếc nuối.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước lao dốc đến từ cú giảm sốc của thị trường vàng thế giới. Giá vàng giao ngay đã rơi từ vùng đỉnh 5.600 USD/ounce xuống còn 4.724,8 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 12%, mạnh nhất trong lịch sử.

Đà giảm bắt đầu sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của ngân hàng trung ương. Cùng với đó, thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị leo thang, các đe dọa áp thuế mới và nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trên thực tế, từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã ghi nhận mức tăng vượt xa dự báo của nhiều tổ chức tài chính lớn. Động lực chính đến từ dòng tiền trú ẩn trước hai nhóm rủi ro lớn.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi mua vàng ở các vùng giá cao kỷ lục. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ nhất là rủi ro địa chính trị, khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự tại Venezuela, đưa ra các tuyên bố về Greenland và tái khởi động các biện pháp thuế quan đối với nhiều quốc gia.

Thứ hai là rủi ro tài chính, liên quan đến sự suy yếu của đồng yên Nhật và những tín hiệu phối hợp giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), làm dấy lên lo ngại về khả năng Fed quay lại nới lỏng định lượng (QE).

Bài học đắt giá từ cơn sốt vàng

Diễn biến giảm sâu của giá vàng đang trở thành bài học đắt giá cho những người chạy theo tâm lý đám đông. Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng hoàn toàn có thể biến động rất mạnh, đặc biệt khi yếu tố đầu cơ chiếm ưu thế.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi mua vàng ở các vùng giá cao kỷ lục, tránh sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đặt kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn trong giai đoạn thị trường biến động khó lường.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cú điều chỉnh mạnh của giá vàng cần được nhìn nhận trong bức tranh dài hạn, thay vì phản ứng theo cảm xúc ngắn hạn. Khi giá tăng quá nhanh và tích tụ lượng lớn vị thế đầu cơ, chỉ một thay đổi nhỏ về kỳ vọng hoặc phá vỡ các mốc kỹ thuật cũng đủ kích hoạt làn sóng chốt lời dây chuyền.

Ở thị trường trong nước, mức giảm còn bị khuếch đại do nguồn cung hạn chế, chênh lệch mua - bán cao và tâm lý đám đông rất nhạy cảm với biến động giá.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần thận trọng khi mua vàng ở vùng giá cao kỷ lục, tránh sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn. Việc “lướt sóng” vàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ biến động giá, chênh lệch mua - bán, tỷ giá cho đến yếu tố pháp lý trong các giao dịch không chính thức.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nhà đầu tư không nên dồn toàn bộ nguồn tiền vào vàng mà cần phân bổ hợp lý, dành một phần gửi tiết kiệm – kênh đang có mức lãi suất khá hấp dẫn. Trong khi đó, ông Nguyễn Linh, cựu chuyên gia phân tích tại MXV, nhận định giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn, nhưng triển vọng trung hạn vẫn tích cực nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương và khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó ông Nguyễn Linh - cựu chuyên gia phân tích tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), hiện là founder của Cap Finance lại nhận định: “Trong ngắn hạn, sau nhịp giảm 2 phiên, tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tích lũy trong một thời gian, có thể là hết quý 1 năm nay. Còn trong trung hạn, tôi vẫn duy trì nhận định tích cực với giá vàng, khi tất cả các yếu tố hỗ trợ chính, như lực mua của các ngân hàng trung ương, khả năng Fed cắt giảm lãi suất và thực hiện nới lỏng định lượng vẫn còn”./.

