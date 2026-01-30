Giá vàng và bạc lao dốc trước tin đồn về “ghế nóng” Chủ tịch Fed

Giá vàng châu Á đã đi xuống trong phiên 30/1 trước những đồn đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể đón nhận một tân chủ tịch có quan điểm chính sách cứng rắn.

Tuy nhiên, tính chung cả tháng 1/2026, kim loại quý này vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng giá nhiều nhất kể từ năm 1980 nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư.

Khoảng 14 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay 3,35% xuống 5.149,14 USD/oumce, sau khi có thời điểm sụt giảm hơn 5% trong phiên. Trước đó, vào ngày 29/1, giá vàng đã thiết lập đỉnh lịch sử mọi thời đại ở mức 5.594,82 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2026 của Mỹ cũng giảm 1,8% xuống mức 5.225,0 USD/ounce.

Áp lực bán tháo xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/1 (giờ Mỹ) tuyên bố dự định công bố người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 30/1 (giờ Mỹ). Hiện thị trường đang lan truyền tin đồn rằng ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed, sẽ là người được chọn.

Các chuyên gia phân tích nhận định khả năng một lãnh đạo Fed mới ít ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ hơn, cùng với sự phục hồi của đồng USD và tình trạng thị trường bị mua quá mức đã khiến giá vàng điều chỉnh mạnh.

Đồng USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều năm, một phần nhờ quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed hôm 28/1, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho người mua nắm giữ các ngoại tệ khác. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Bất chấp đợt điều chỉnh này, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20% chỉ tính riêng trong tháng 1/2026. Đây là tháng tăng giá thứ sáu liên tiếp và là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ năm 1980, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị và kinh tế vẫn tiếp diễn.

Về hoạt động giao dịch vật chất, số liệu hải quan cho thấy xuất khẩu vàng từ Thụy Sĩ sang Anh, trung tâm giao dịch vàng phi tập trung lớn nhất thế giới, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2019. Tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), quỹ Hang Seng Gold ETF cũng ghi nhận mức tăng hơn 9% trong ngày giao dịch ra mắt trước đó.

Cùng xu hướng với vàng, các kim loại quý khác cũng chịu áp lực giảm giá nhưng vẫn ghi nhận các mốc kỷ lục. Giá bạc giao ngay giảm 3,6% xuống 111,99 USD/ounce, sau khi lập kỷ lục 121,64 USD hôm 29/1. Tính từ đầu tháng, giá bạc đã tăng tới 56%, hướng tới tháng tăng giá mạnh nhất trong lịch sử.

Giá bạch kim giao ngay giảm 3,7% xuống 2.531,84 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh 2.918,80 USD hôm 26/1, trong khi giá palladium giảm 4% xuống 1.925,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 14 giờ 48 phút, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 178,00-181,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

