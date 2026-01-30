Tổng Bí thư: Khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Sáng ngày 30/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV, Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoan nghênh đồng chí Lưu Hải Tinh với trọng trách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang chia vui với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Đồng chí Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã được toàn Đảng và nhân dân cả nước tín nhiệm, tái đắc cử trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bày tỏ tin tưởng, Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam./.