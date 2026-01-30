Gửi trọn niềm tin vào những đại biểu dân cử tiêu biểu nhất

Theo các cử tri, chất lượng đại biểu với các tiêu chí cụ thể là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình, từ khâu giới thiệu, hiệp thương đến lựa chọn.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng: ngày hội non sông - toàn dân đi bầu sẽ diễn ra.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử Bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua đã nêu ra những vấn đề trọng tâm, là “cẩm nang” để toàn hệ thống chính trị bắt tay ngay vào hành động, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng các công việc, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về tiêu chí bầu người đại biểu dân cử: “Phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.”

Chỉ đạo này rất trúng và đúng với nguyện vọng của đông đảo cử tri. Theo các cử tri, chất lượng đại biểu với các tiêu chí cụ thể là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình, từ khâu giới thiệu, hiệp thương đến lựa chọn.

Tại hội nghị toàn quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý cần sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương. Quy trình chuẩn bị bầu cử phải tuyệt đối dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, “chạy” suất ứng cử, “chạy” phiếu bầu hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa cuộc bầu cử./