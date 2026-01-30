Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tư lệnh Hải quân Australia Mark Hammond

Sáng 30/1, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Austrailia. Việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024 là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng nhấn mạnh, thời gian qua, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia được triển khai tích cực trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa binh Liên hợp quốc; hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước, nổi bật là: thăm xã giao; tham gia các cơ chế đối thoại; đào tạo tiếng Anh, tập huấn chuyên ngành...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Australia tại buổi tiếp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao và hai Bộ Quốc phòng hai nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các quân, binh chủng; trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hải quân song phương, tập trung trên một số nội dung chính gồm: thúc đẩy trao đổi đoàn, tham vấn nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác đào tạo và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; cứu hộ - cứu nạn...

Nhân dịp này, Đại t ướng Nguyễn Tân Cương trân trọng gửi mời Lãnh đạo Lực lượng Quốc phòng và Hải quân Hoàng gia Austrailia, cùng các doanh nghiệp quốc phòng Australi sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3.

Phó Đô đốc Mark Hammond cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là năm quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung, lực lượng Hải quân hai nước nói riêng.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển, hiệu quả. Phó Đô đốc Mark Hammond thông tin tới Đại tướng Nguyễn Tân Cương về kết quả làm việc tốt đẹp giữa hai bộ tư lệnh Hải quân hai nước./.