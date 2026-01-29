Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Tối 29/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn cấp cao Liên minh châu Âu (EU) đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1/2026.

Vui mừng chào đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Đoàn đại biểu cấp cao EU thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm này mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-EU.

Chủ tịch nước khẳng định việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tầm mức hợp tác cao nhất, phản ánh sự coi trọng và quyết tâm chính trị của hai bên đưa quan hệ Việt Nam-EU thực sự trở thành một hình mẫu hợp tác.

Chủ tịch nước chia sẻ trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các lĩnh vực và định hướng hợp tác chiến lược; cũng như nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong một thế giới đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí quan hệ Việt Nam-EU cần vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác song phương thông thường, thực sự tương xứng với tầm mức Đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc, với tầm mức quan hệ mới, với quyết tâm chính trị của Lãnh đạo và sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân hai bên, quan hệ Việt Nam-EU sẽ phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi bên cũng như cho hòa bình, thịnh vượng, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong phát biểu đáp từ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đánh giá việc nâng cấp quan hệ giữa EU và Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện là một quyết định mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn hướng tới tương lai của hai bên.

Thỏa thuận này là kết tinh của 35 năm hợp tác chặt chẽ, phản ánh chặng đường phát triển mạnh mẽ của quan hệ EU-Việt Nam trên nền tảng đối thoại, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cam kết chung vì hòa bình, thịnh vượng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ gửi đi thông điệp rõ ràng về tầm quan trọng của các quan hệ đối tác tin cậy, ổn định, trong đó EU và Việt Nam cùng chia sẻ lập trường ủng hộ luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cũng như thương mại cởi mở và công bằng.

Ông António Costa đánh giá cao vai trò của thương mại và đầu tư trong quan hệ song phương; nhấn mạnh Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư và hội nhập kinh tế cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, chuỗi cung ứng bán dẫn, hạ tầng và kết nối; cũng như tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải, quản lý khủng hoảng và ổn định khu vực, đóng góp cho hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu một lần nữa chúc mừng 35 năm hữu nghị EU-Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích chung của hai bên cũng như cộng đồng quốc tế./.

