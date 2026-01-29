Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nổi lên xu hướng "xoay trục sang Trung Quốc" của các đồng minh Mỹ

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức cách đây một năm với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết", nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chịu tác động tiêu cực.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Nổi lên xu hướng "xoay trục sang Trung Quốc" của các đồng minh Mỹ
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Một năm dưới thời Trump, xu hướng “xoay trục sang Trung Quốc” tăng tốc.

Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi giảm leo thang căng thẳng Mỹ-Iran.

G7 đã cho Ukraine vay gần 40 tỷ USD từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Mỹ #Trung Quốc #Phản ứng của Trung Quốc trước Mỹ #Quan hệ Trung Quốc - Mỹ về Venezuela #Quan hệ Trung Quốc-Mỹ trong ngoại giao #chính sách quốc phòng Mỹ-Trung #Chính sách thương mại Trung Quốc Mỹ #Cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc #thương mại Trung Quốc Mỹ #căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc #Trung Quốc phản đối Mỹ #Thỏa thuận thương mại Trung Quốc Mỹ #đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc #Đồng minh Mỹ #Mỹ và đồng minh #Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh #Cảnh báo Mỹ và đồng minh #Đồng minh với Mỹ

Podcast mới nhất