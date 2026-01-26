Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của ông Trump xung quanh thỏa thuận thương mại với Canada

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan thỏa thuận thương mại với Canada

EU chính thức thông qua quy định loại bỏ dần khí đốt của Nga

Chính quyền Syria mở hành lang nhân đạo đón viện trợ Liên hợp quốc

Minh Hiếu