Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của ông Trump xung quanh thỏa thuận thương mại với Canada

Trung Quốc khẳng định thỏa thuận thương mại sơ bộ với Canada mang tính hợp tác song phương, không nhằm vào bên thứ ba, sau khi Mỹ cảnh báo áp thuế tới 100% nếu Ottawa thực thi thỏa thuận này.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan thỏa thuận thương mại với Canada

EU chính thức thông qua quy định loại bỏ dần khí đốt của Nga

Chính quyền Syria mở hành lang nhân đạo đón viện trợ Liên hợp quốc

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
