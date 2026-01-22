Thế giới
Đan Mạch thẳng thừng bác khả năng NATO đại diện đàm phán về chủ quyền Greenland

Chính phủ Đan Mạch tuyên bố NATO không có thẩm quyền đàm phán các vấn đề liên quan đến Greenland, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đã đạt “khung thỏa thuận” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Đan Mạch bác bỏ khả năng NATO đại diện đàm phán về chủ quyền Greenland

Mỹ khởi động lễ ký thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Hàn Quốc triệt phá đường dây ma túy lớn giao dịch qua mạng xã hội và tiền ảo

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

