Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tại Syria

Ngày 21/1, thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Chính phủ lâm thời và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã rơi vào tình trạng chịu áp lực lớn, khi cả 2 bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận gây nhiều thương vong.

Cơ quan quốc phòng Syria cho biết lực lượng SDF đã tiến hành hơn 35 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày, khiến 11 binh sỹ thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ hôm 20/1, do Chính phủ lâm thời công bố như một phần của nỗ lực xây dựng lòng tin sau các thỏa thuận gần đây với SDF, nhằm giảm leo thang căng thẳng và khôi phục ổn định tại miền Bắc và miền Đông Syria.

Trong khi đó, SDF cáo buộc thỏa thuận đình chiến đã bị vi phạm tại nhiều địa điểm trên khắp vùng Jazira và xung quanh khu vực Kobani.

Theo SDF, các vụ pháo kích và tấn công mặt đất diễn ra tại các khu vực như Zarkan ở phía Bắc Hasakah, Tal Baroud ở phía Nam Hasakah, và các ngôi làng gần thị trấn Sarrin.

SDF cho biết đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công và báo cáo về cái chết của 1 phụ nữ trong vụ pháo kích vào một ngôi làng phía Nam Kobani, đồng thời kêu gọi các bên bảo trợ quốc tế can thiệp để bảo vệ dân thường và duy trì ổn định.

Trước đó cùng ngày, cơ quan nội vụ và quân đội Syria đã cảnh báo dân thường tránh xa các vị trí cũ của SDF tại các tỉnh Raqqa, Deir al-Zour, Đông Aleppo và Hasakah./.

Chính quyền Syria ký thỏa thuận ngừng bắn và hợp nhất với lực lượng SDF Theo thỏa thuận ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện song song với việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc SDF rút về phía Đông sông Euphrates.