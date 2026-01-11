Trả đũa vụ IS phục kích ở Syria, quân đội Mỹ dồn dập tung “đòn thù”

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (USCENTCOM) xác nhận Mỹ đã tiến hành “những cuộc không kích quy mô lớn” nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong ngày 10/1 để trả đũa vụ tấn công hồi tháng 12/2025 khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.

Những cuộc không kích, được thực hiện vào khoảng 12h30 theo giờ bờ Đông nước Mỹ (00h30 ngày 11/1 theo giờ Hà Nội), là một phần của Chiến dịch “Hawkeye Strike.”

Lầu Năm Góc cho biết chiến dịch này, do Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện từ ngày 19/12/2025, nhằm trả đũa vụ phục kích của IS gần thành phố Palmyra (Syria) hôm 13/12 khiến 2 binh sỹ, 1 thông dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng.

Đại úy Tim Hawkins - người phát ngôn USCENTCOM - tuyên bố hơn 35 mục tiêu của IS đã hứng chịu đòn không kích. Hơn 90 loại đạn chính xác đã được sử dụng và hơn 20 máy bay tham gia chiến dịch.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng đăng tải thông tin về chiến dịch không kích, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên, và cũng sẽ không bao giờ chùn bước.”

USCENTCOM nhấn mạnh những cuộc không kích “là một phần trong cam kết không ngừng nghỉ” của quân đội Mỹ về việc “xóa bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố đe dọa các binh sỹ của chúng tôi, ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai, và bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như các đối tác trong khu vực.”

USCENTCOM và các lực lượng liên quân “kiên quyết truy đuổi các phần tử khủng bố tìm cách gây hại cho nước Mỹ.”

Ngoài 3 người Mỹ thiệt mạng, cuộc phục kích hồi tháng 12/2025 còn khiến 3 nhân sự khác của nước này bị thương, khiến Tổng thống Trump cam kết sẽ trả đũa./.

