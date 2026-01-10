Biểu tình leo thang, Iran đặt IRGC trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Báo The Telegraph ngày 10/1 đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc bước sang ngày thứ 14 liên tiếp.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết mức báo động hiện nay thậm chí còn cao hơn thời điểm Iran đối đầu quân sự với Israel hồi tháng Sáu năm ngoái.

Theo nguồn tin này, ông Khamenei duy trì liên lạc chặt chẽ với IRGC hơn so với quân đội chính quy hoặc lực lượng cảnh sát, do lo ngại nguy cơ đào ngũ ở các lực lượng khác.

Các quan chức Iran cũng cho biết hệ thống các “thành phố tên lửa” ngầm đã được kích hoạt nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.

Một nguồn tin bác bỏ thông tin cho rằng ông Khamenei có kế hoạch rời Tehran sang Moskva nếu tình hình bất ổn leo thang, khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran sẽ không rời thủ đô ngay cả trong kịch bản xấu nhất.

Theo các bác sỹ Iran trao đổi với Tạp chí TIME và hãng tin BBC, hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đang diễn ra tại Iran.

TIME dẫn lời một bác sỹ giấu tên ở Tehran cho biết các bệnh viện tại Iran đã ghi nhận khoảng 217 người biểu tình thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây 2 tuần.

Theo bác sỹ này, phần lớn nạn nhân bị bắn bằng đạn thật và chính quyền đang đưa thi thể những người thiệt mạng ra khỏi các bệnh viện.

Báo này cho hay một trong những vụ việc đẫm máu nhất xảy ra vào tối 9/1, khi ít nhất 30 người bị bắn chết bên ngoài một đồn cảnh sát ở phía Bắc Tehran, sau khi lực lượng an ninh xả súng máy vào đám đông biểu tình.

Trong khi đó, BBC dẫn lời 2 bác sỹ khác mô tả tình hình nghiêm trọng tại thủ đô Iran, theo đó nhiều bệnh viện rơi vào trạng thái quá tải do không đủ bác sỹ phẫu thuật để cứu chữa số lượng lớn bệnh nhân đổ về.

Cả TIME và BBC đều chưa thể xác minh độc lập những thông tin này, chủ yếu do việc chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran áp đặt "phong tỏa" Internet hoàn toàn trên cả nước./.

