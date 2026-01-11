Xung đột Hamas-Israel: Hamas sẵn sàng giải thể các cơ quan chính quyền tại Gaza

Thế giới

Hamas quyết định giải thể toàn bộ các cơ quan chính quyền do phong trào này điều hành tại Gaza, và chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm quản lý cho một ủy ban hành chính độc lập đang được thành lập.

Thanh Bình
Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/1, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã quyết định giải thể toàn bộ các cơ quan chính quyền do phong trào này điều hành tại Dải Gaza, nhằm chuẩn bị chuyển giao trách nhiệm quản lý cho một ủy ban hành chính độc lập đang được thành lập.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Hamas, ông Hazem Qassem khẳng định phong trào này đã đưa ra “quyết định rõ ràng” chấm dứt hoạt động của tất cả các thực thể quản lý nhà nước tại Gaza và chuyển giao nhiệm vụ cho một ủy ban kỹ trị độc lập.

Trước đó, hôm 8/1, ông Qassem cho biết Hamas đang chờ thông báo chính thức về việc thành lập ủy ban nói trên, cơ quan sẽ chịu trách nhiệm điều hành các lĩnh vực khác nhau tại Dải Gaza, theo thỏa thuận đạt được giữa Hamas và các phe phái khác của Palestine.

Kể từ năm 2007, Hamas điều hành các cơ quan chính quyền tại Gaza sau các cuộc giao tranh với phong trào Fatah - lực lượng kiểm soát Bờ Tây. Diễn biến này khiến dải đất ven Địa Trung Hải, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, bị quản lý tách biệt.

Theo các nguồn tin trong Hamas, Ai Cập dự kiến sẽ đón một phái đoàn của phong trào này vào tuần tới để thảo luận giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn với Israel, đồng thời hoàn tất đồng thuận về danh sách thành viên của ủy ban hành chính nói trên.

Lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10/2025. Giai đoạn một bao gồm việc trao đổi tù nhân và người bị giam giữ, cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, cùng việc Israel rút một phần lực lượng khỏi một số khu vực của Dải Gaza.

Giai đoạn hai được đề xuất bao gồm việc Israel rút toàn bộ quân đội khỏi Gaza, giải giáp Hamas, triển khai tái thiết quy mô lớn và thành lập một chính quyền chuyển tiếp để quản lý vùng lãnh thổ này.

Tháng 12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thúc đẩy nhanh việc triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận, nhấn mạnh rằng giải giáp Hamas là điều kiện then chốt để tiến trình được tiếp tục.

Trong diễn biên liên quan, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar khẳng định Israel “cam kết thực hiện kế hoạch Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump,” song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Hamas phải giải giáp và Dải Gaza phải được phi quân sự hóa.

Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại Jerusalem ngày 11/1, Ngoại trưởng Sa’ar cho biết kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ nhằm vào Gaza hướng tới ổn định khu vực. Ông nhấn mạnh: “Để có thể triển khai kế hoạch, Hamas phải giải giáp và Gaza phải được phi quân sự hóa,” đồng thời lưu ý đây là những điều kiện cốt lõi của kế hoạch./.

