Mỹ tính đến kịch bản tấn công Iran, cam kết ủng hộ người biểu tình

Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 10/1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành những cuộc thảo luận “sơ bộ” liên quan đến khả năng tấn công Iran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với Tehran giữa làn sóng biểu tình kéo dài tại quốc gia Trung Đông.

Theo WSJ, những cuộc bàn thảo tập trung xác định các mục tiêu có thể bị nhắm tới, trong đó, một phương án được xem xét là tiến hành những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Tuy nhiên, WSJ nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp phát động một cuộc tấn công, cũng như chưa xuất hiện động thái điều động lực lượng hay khí tài quân sự phục vụ cho kịch bản này.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp đỡ” người dân Iran “giành được tự do.”

Ông chủ Nhà Trắng viết: “Iran đang tìm kiếm tự do, có lẽ chưa từng có trước đây. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ.” Song không nêu cụ thể các biện pháp hay hình thức giúp đỡ.

Trong hơn 2 tuần qua, Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động mạnh tay nếu chính quyền Iran tiếp tục sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình, trong bối cảnh có thông tin cho rằng đã xảy ra thương vong trong những cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Iran./.

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người. Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.