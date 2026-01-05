Hơn 400 du khách mắc kẹt tại Yemen do bạo lực leo thang

Ngày 5/1, giới chức địa phương và một công ty du lịch cho biết hơn 400 du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt trên đảo Socotra của Yemen, sau khi các chuyến bay đến và đi từ hòn đảo này bị đình chỉ do bùng phát giao tranh trên đất liền.



Phó Thống đốc phụ trách văn hóa và du lịch của Socotra, ông Yahya bin Afrar, thông báo hiện có hơn 400 du khách nước ngoài trên đảo và tất cả các chuyến bay của họ đều bị tạm ngừng.

Một quan chức địa phương khác cho biết các chuyến bay nội địa và quốc tế tới Socotra đã bị đình chỉ kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào cuối tháng trước.



Theo quan chức trên, hiện có 416 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị mắc kẹt trên đảo. Các chuyến bay thường lệ từ thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Socotra - trung bình 3 chuyến/tuần - vốn là tuyến chính đưa du khách quốc tế đến hòn đảo này.



Việc đình chỉ các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, hoạt động hàng không tại Yemen bị hạn chế nghiêm ngặt sau khi bạo lực leo thang giữa các phe vũ trang đối địch trên đất liền, dù cùng nằm trong khối ủng hộ chính phủ nhưng được các đồng minh khu vực khác nhau hậu thuẫn.



Các quan chức địa phương cho biết đã kêu gọi sớm nối lại các chuyến bay, đồng thời nhấn mạnh sân bay Socotra cần được tách khỏi các căng thẳng chính trị.



Nằm giữa Ấn Độ Dương, cách bờ biển Yemen khoảng 350 km, quần đảo Socotra với cảnh quan xanh tươi, hệ động thực vật độc đáo và làn nước trong xanh là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong nhiều năm qua. Khu vực này có khoảng 50.000 dân, đến nay phần lớn vẫn tránh được những tác động trực tiếp của cuộc xung đột kéo dài trên đất liền Yemen./.

