Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Thái Lan lên tiếng cáo buộc Campuchia sau vụ nổ ở khu vực biên giới

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây thông báo quân đội Thái Lan đã gửi công hàm phản đối Campuchia liên quan vụ nổ xảy ra tại khu vực biên giới làm 1 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Thái Lan lên tiếng cáo buộc Campuchia sau vụ nổ ở khu vực biên giới
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thái Lan phản đối Campuchia sau vụ nổ ở khu vực biên giới.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại sâu sắc vụ Mỹ tấn công Venezuela.

Nhiều nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan #Quan hệ ngoại giao Thái Lan và Campuchia #Hoãn họp Ủy ban Biên giới Thái Lan-Campuchia #Thỏa thuận ngừng bắn Campuchia-Thái Lan #Hỗ trợ ngừng bắn Campuchia-Thái Lan #Bất đồng biên giới Thái Lan - Campuchia #Thỏa thuận biên giới Thái Lan – Campuchia #đàm phán thái lan-campuchia #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #Hòa giải Thái Lan và Campuchia #Đàm phán biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột Thái Lan–Campuchia #Thái Lan Campuchia #Xung đột biên giới Thái Lan và Campuchia #căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan #Căng thẳng Campuchia-Thái Lan #xung đột vũ trang Thái Lan-Campuchia #khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia #Hòa giải ASEAN Thái Lan - Campuchia

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Podcast mới nhất