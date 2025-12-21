Multimedia
Thái Lan ra "tối hậu thư" cho Campuchia, tuyên bố điều kiện ngừng bắn

Thái Lan không loại trừ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn tại khu vực xung đột biên giới với Campuchia sau cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thái Lan để ngỏ khả năng ngừng bắn với Campuchia.

Mỹ lên kế hoạch biến Gaza thành đô thị công nghệ cao.

Nga xem xét các sửa đổi của châu Âu và Ukraine về kế hoạch hòa bình.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

