Malaysia tái xác nhận hội nghị của ASEAN về tình hình Thái Lan-Campuchia

Ngày 17/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tái xác nhận các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến nhóm họp tại Kuala Lumpur vào ngày 22/12 tới nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Phát biểu với báo giới tại Phủ Thủ tướng ở thành phố Putrajaya, ông Anwar cho biết cả lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đều đã nhất trí tham dự cuộc họp, đồng thời nói thêm rằng quan điểm chung của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục cả hai bên giảm căng thẳng.

Theo ông Anwar, Thái Lan và Campuchia đều đã nhất trí với Nhóm Quan sát viên ASEAN. Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Malaysia sẽ đến biên giới hai nước trong vài ngày tới để tiếp tục đối thoại. Sự tham gia của Malaysia sẽ tiếp tục ở nhiều cấp độ, bao gồm liên lạc giữa các nhà lãnh đạo, ngoại trưởng và các tổng tư lệnh lực lượng vũ trang tương ứng.

Cũng theo nhà lãnh đạo Malaysia, Thủ tướng Thái Lan và người đồng cấp Campuchia đều mong muốn đạt được một giải pháp hòa giải càng sớm càng tốt. Ông bày tỏ hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận tại cuộc gặp ngày 22/12, song nhấn mạnh điều đó phụ thuộc vào sự đồng thuận của Thái Lan và Campuchia.

Thủ tướng Anwar tái khẳng định mục tiêu nhất quán của Malaysia là duy trì hòa bình, bắt đầu bằng việc chấm dứt các hành động thù địch. Ông kêu gọi các bên ngay lập tức "ngừng các cuộc tấn công trên tiền tuyến và nếu có thể, hãy ngừng bắn ngay lập tức."

Cuộc họp do Malaysia và ASEAN khởi xướng được lên kế hoạch diễn ra ngày 17/12 sau các cuộc tham vấn của Thủ tướng Anwar và những người đồng cấp Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, sau đó cuộc họp đã được hoãn đến ngày 22/12 tới./.

