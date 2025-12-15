Việt Nam–Malaysia tăng cường hợp tác qua giao lưu văn hóa-kinh tế

Chương trình Giao lưu Văn hóa-Kinh tế Đông Nam Á diễn ra tại Kuala Lumpur đã trở thành một điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân giữa các quốc gia ASEAN.

Sự kiện được tổ chức ngày 14/12 này nhằm tạo diễn đàn kết nối các nhà quản lý, nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa-kinh tế trong khu vực, qua đó thúc đẩy hợp tác bền vững, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống song hành cùng phát triển kinh tế hiện đại.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các nghệ sỹ đến từ Malaysia và Việt Nam, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình giao lưu đem đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và Malaysia. Điệu nhảy OneMalaysia đã mở màn chương trình bằng thông điệp về sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Lấy cảm hứng từ các cộng đồng Mã Lai, Hoa, Ấn và các dân tộc bản địa, tiết mục kết hợp hài hòa các động tác truyền thống thành một vũ đạo thống nhất, thể hiện tinh thần một quốc gia Malaysia đa dạng bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, các tiết mục Chầu văn - một loại hình nghệ thuật dân gian, tâm linh đặc sắc của Việt Nam, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với khán giả quốc tế. Các tiết mục phản ánh chiều sâu tâm linh và giá trị nghệ thuật truyền thống của văn hóa Việt Nam.

Không khí giao lưu tiếp tục được khuấy động với Tarian Dikir, một loại hình biểu diễn truyền thống tiêu biểu của Malaysia. Với sự kết hợp nhịp nhàng giữa chuyển động, biểu cảm và giọng hát bè, tiết mục phản ánh rõ nét các giá trị về tính kỷ luật, tinh thần cộng đồng và sức mạnh đoàn kết - nơi những cá nhân hòa mình vào một tổng thể thống nhất, tạo nên sự hài hòa và sức sống chung.

Bên cạnh các tiết mục truyền thống, chương trình còn mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại qua phần trình diễn của các thành viên Câu lạc bộ Thanh niên Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA).

Thông qua lối diễn xuất dí dỏm, gần gũi, tiết mục truyền tải những thông điệp nhân văn về tình yêu, sự lựa chọn và các giá trị chân thành trong cuộc sống, góp phần phản ánh đời sống văn hóa Việt Nam đương đại trong dòng chảy hội nhập.

Phát biểu bên lề sự kiện, ông Mohd Firdaus, cán bộ phụ trách văn hóa các nước ASEAN thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Ông cho biết: “Đây là sự kiện rất đặc sắc. Lần đầu tiên tôi được xem biểu diễn các điệu múa Việt Nam, rất vui tươi, nhiều màu sắc và khác biệt. Tôi thực sự rất bất ngờ. Chúng ta vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời."

Theo ông Mohd Firdaus, việc các nghệ sỹ Việt Nam gìn giữ và trình diễn các giá trị truyền thống - từ trang phục, điệu múa đến phần hát, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông nhận xét, Việt Nam và Malaysia rất giống nhau vì Malaysia cũng rất chú trọng việc bảo tồn truyền thống. Cả hai quốc gia đều rất giỏi trong việc gìn giữ văn hóa để thế hệ trẻ không quên cội nguồn của mình.

Ông Mohd Firdaus cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc tăng cường quan hệ song phương. Theo đó, mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam có thể được kết nối thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa. Hai nước hoàn toàn có thể gắn kết sự hợp tác bằng ngoại giao văn hóa. Ông bày tỏ mong muốn trong tương lai người dân hai nước sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa tương tự.

Tiến sỹ Phạm Văn Thăng (đầu tiên, bên trái) và bà Trần Thị Chang (thứ 5, từ trái) trao cờ lưu niệm vinh danh các cá nhân tiêu biểu tại Chương trình. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Trong khi đó, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA, khẳng định chương trình giao lưu văn hóa tại Malaysia là một sự kiện mang ý nghĩa kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng ASEAN trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Các hoạt động giao lưu và trình diễn nghệ thuật không chỉ góp phần thắt chặt tình hữu nghị Malaysia-Việt Nam, mà còn củng cố tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

Theo bà Chang, văn hóa chính là cây cầu bền vững giúp các cộng đồng hiểu nhau hơn, hợp tác hiệu quả hơn và cùng nhau phát triển. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, từ nghệ thuật dân gian, tín ngưỡng bản địa đến di sản phi vật thể, không đối lập với phát triển, mà chính là nguồn lực quý giá cho sáng tạo, ngoại giao văn hóa và kinh tế tri thức.

Chương trình Giao lưu Văn hóa-Kinh tế Đông Nam Á tại Kuala Lumpur vì vậy không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là không gian đối thoại văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và tin cậy giữa các quốc gia, thúc đẩy hợp tác bền vững và lan tỏa những giá trị chung của cộng đồng ASEAN./.

Tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch, nghệ thuật Malaysia tại Việt Nam Chuỗi sự kiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giá trị đặc sắc về du lịch, nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực Malaysia, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia.