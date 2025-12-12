Chiều 12/12, chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025 đã diễn ra tại ngã ba Xoáy Nguồn (sông biên giới Bắc Luân). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Hội chợ thương mại và du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 17 năm 2025.

Trên chiếc thuyền hoa được trang hoàng lộng lẫy ở dòng sông Bắc Luân hữu nghị, hàng trăm nam nữ là ca sỹ, diễn viên, thanh niên Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) đã cùng nhau cất cao lời ca tiếng hát, tiếng đàn, điệu múa, điệu nhảy đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình của tuổi trẻ, ca ngợi tình hữu nghị hai nước Việt-Trung…

Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải; nhân dân hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác, hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc. Tình hữu nghị đó luôn được nhân dân hai nước Việt-Trung vun đắp, phát triển.

Mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Hai địa phương đã tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt sau chương trình giao lưu hát đối là hoạt động giao lưu thể thao. Nhân dân, cán bộ, thanh niên hai địa phương hai nước vui mừng, hào hứng khi lần đầu tiên được cổ vũ hoạt động giao lưu Pickleball.

Việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp ngày càng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương, hai nước để cùng xây dựng và vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung.../.

Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt-Trung lần thứ 17 Hội chợ có sự tham gia của trên 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN, các tổ chức hiệp hội ngành hàng Việt Nam; tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.