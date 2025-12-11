Ấn tượng triển lãm loạt tranh Phật đẹp mắt từ vàng 9999

Tranh Phật bằng chất liệu vàng đang được trưng bày tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ nay đến hết 20/12 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, diễn ra triển lãm "Họa vàng khai sáng" của họa sỹ Thiên Hải (tên thật Vũ Khắc Điệp).

Du khách đến đây có thể chiêm ngưỡng 80 tranh ở nhiều đề tài, nổi bật là đề tài Phật giáo, được thực hiện hoàn toàn từ chất liệu vàng 9999 trên vóc kim loại.

Khác với các phương pháp phổ biến như mạ vàng hay dát vàng, họa sỹ sử dụng vàng ở dạng bột và lỏng, kết hợp nhiệt độ cao từ đèn khò để tạo các đường nét trên bề mặt kim loại.

Kỹ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ cùng kinh nghiệm cao, bởi một sai lệch nhỏ trong nhiệt độ cũng có thể khiến vàng bị hỏng hoặc mất màu.

Họa sỹ Thiên Hải nhận bằng xác lập kỷ lục. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Vừa là doanh nhân, vừa đam mê hội họa, họa sỹ Thiên Hải chia sẻ đã có hơn 20 năm nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện kỹ năng họa vàng trên kim loại.

Sau hàng trăm lần thất bại, anh dần làm chủ kỹ năng kiểm soát nhiệt độ cũng như đặc tính chất liệu, nhờ vậy có thể tạo ra hiệu ứng đẹp mắt và sang trọng trên tranh.

Bằng chất liệu vàng, họa sỹ sinh năm 1981 muốn gửi gắm và lan tỏa tinh thần tôn vinh sự Chân-Thiện-Mỹ tới công chúng, đồng thời khằng định sự tồn tại vĩnh cửu của những giá trị tốt đẹp.

"Với tôi, vàng không chỉ là chất liệu quý mà còn là biểu tượng của năng lượng sống, của ánh sáng và sự thuần khiết," Thiên Hải chia sẻ.

Chân dung Đức Phật bằng chất liệu vàng trên tranh Thiên Hải. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Họa sỹ Hoàng Nghĩa Hiệp, nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhận xét tranh của Thiên Hải có giá trị lớn ở cả chất liệu lẫn tay nghề. Bút pháp của họa sỹ có những nét rất riêng của Việt Nam, hơn là ngả theo những đường nét đã quá sắc nét và đặc trưng của các nền Phật giáo khác.

"Đó là sự thuần khiết, tính địa phương và cái hay riêng có, đặc biệt khi văn hóa ngoài nước đang tràn vào Việt Nam một cách rất mạnh mẽ," ông nhận xét.

Nguyên giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cũng cho rằng tác giả Thiên Hải đã thể hiện rất tốt sự tinh xảo trên vàng. Cũng theo ông, với loạt tranh đa dạng đề tài từ Phật giáo đến phong cảnh đời thường, nhưng điểm đến mang bề dày văn hóa, lịch sử hay những thành ngữ truyền đời, Thiên Hải mang đến một tinh thần chung - tính Thiền - thông qua toàn bộ triển lãm.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam - bà Mai Thị Ngọc Oanh

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam - bà Mai Thị Ngọc Oanh nhận xét tranh của Thiên Hải không thể bị sao chép, một phần vì giá trị chất liệu rất lớn, một phần nhờ bề dày về kỹ thuật và tay nghề ít ai đạt được.

"Ở Việt Nam, có lẽ Thiên Hải là người duy nhất sử dụng vàng như thế này. Xem tranh của anh sẽ thấy một tinh thần thư thái và nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Ở Thiên Hải, tôi thấy một sự đam mê và yêu nghề rất lớn," bà Mai Thị Ngọc Oanh đánh giá.

Bằng những nỗ lực và ý nghĩa bộ tác phẩm, họa sỹ Thiên Hải được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận "Người sở hữu bộ sưu tập tranh họa vàng trên vóc kim loại có số lượng nhiều nhất Việt Nam" (với tổng cộng 113 tác phẩm).

Trao đổi với báo chí, họa sỹ Thiên Hải cho biết sẽ không bán tranh. Sau triển lãm tại 16 Ngô Quyền, các tác phẩm sẽ tiếp tục được đêm đi trưng bày nhiều nơi cả trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Khách tham quan thử lửa tranh bằng đèn khò. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Một số tác phẩm phong cảnh khác, góp phần tạo nên tính Thiền ở bộ tác phẩm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

