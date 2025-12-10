Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải Nhất báo chí về phòng, chống HIV/AIDS

Tối 10/12, Lễ tổng kết và trao giải "Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS” do Báo Sức khỏe và Đời sống và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Thông tấn xã Việt Nam đoạt ba giải, trong đó có 1 giải Nhất (thể loại viết), 1 giải Ba (thể loại truyền hình) và 1 giải Khuyến khích (thể loại ảnh).

Theo đó, giải Nhất ở thể loại viết được trao cho nhà báo Đinh Thị Hằng với tác phẩm: “Vị bác sỹ và sáng kiến kỳ lạ cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần.”

Giải Ba (thể loại truyền hình) trao cho nhóm tác giả Nguyễn Thị Đoàn Duyên, Nguyễn Thị Kiều Trang, Đinh Nghĩa Thương, Tạ Tiến Thành, Chu Ngọc Thu An - Trung Tâm Nội dung Số và Truyền thông với tác phẩm: “35 năm chống HIV/AIDS - Giải pháp mới, hành trình mới, niềm tin mới.”

Giải Khuyến khích ở thể loại ảnh trao cho nhà báo Cao Thị Thùy Giang - Báo Điện tử VietnamPlus, với tác phẩm: “Đồng tâm hiệp lực” để chấm dứt dịch HIV/AIDS.”

Các tác giả và nhân vật đoạt giải Ba. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm “Vị bác sỹ và sáng kiến kỳ lạ cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần,” của nhà báo Đinh Thị Hằng viết về chân dung bác sỹ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh - là một trong những bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận, điều trị cho trẻ em nhiễm HIV. Trong thời kỳ đầu, ông ám ảnh khi chứng kiến hàng trăm đứa trẻ nhiễm HIV lần lượt ra đi vì không có thuốc chữa.

Để mang lại cơ hội sống cho trẻ, bác sỹ Trương Hữu Khanh đã có sáng kiến chia nhỏ viên thuốc ARV của người lớn để điều trị cho trẻ em. Ông còn lập ra bảng chia liều, hướng dẫn cách bẻ viên thuốc phù hợp với cân nặng của từng trẻ để áp dụng rộng rãi tại các cơ sở điều trị HIV.

Nhờ những sáng kiến của bác sỹ Khanh, hàng ngàn trẻ nhiễm H tại Việt Nam được cứu sống trong sự kinh ngạc và nể phục của cộng đồng y khoa thế giới. Trong hàng chục năm qua, bác sỹ Trương Hữu Khanh cũng đã trở thành chỗ dựa tinh thần, là người đồng hành, mang lại hi vọng cho thai phụ, trẻ em nhiễm HIV trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS.

Các tác giả và nhân vật đoạt giải Khuyến khích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Được phát động cách đây hơn 3 tháng, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo trên cả nước. Ban Tổ chức đã nhận về hơn 1.200 tác phẩm dự thi.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc nhất. Tác phẩm chia làm 3 nhóm với tổng 12 giải, gồm: Tác phẩm viết; Tác phẩm ảnh; Tác phẩm truyền hình. Mỗi thể loại gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao giải “Ruy băng đỏ” - biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS khác cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.

Mùa giải năm nay không chỉ quy tụ những nhà báo chuyên nghiệp từ các cơ quan báo chí lớn với những tác phẩm được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại (MegaStory, E-magazine, Longform...); mà còn có sự tham gia nhiệt thành của những "phóng viên không chuyên." Đó là những cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ở vùng cao, những nhân viên y tế thôn bản, những cộng tác viên tại các đài truyền thanh xã...

Các tác giả và nhân vật đoạt giải Nhì. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Ban Tổ chức, giải báo chí lần này ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy truyền thông. Thay vì những thông điệp gây hoang mang lo sợ như cách đây 10-20 năm, báo chí đã mang đến một luồng gió mới: Khoa học hơn, tích cực hơn và nhân bản hơn. Những khái niệm như K=K, PrEP, điều trị ARV, bảo hiểm y tế... đã được các bạn chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, góp phần quan trọng thay đổi nhận thức của toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt quan trọng trong hành trình 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS - một hành trình chứa đựng biết bao nỗ lực bền bỉ, những trăn trở, hy sinh và cả những thành tựu rất đáng tự hào. Từ những ngày đầu đối mặt với đại dịch đầy hoang mang và thiếu thốn, đến hôm nay, Việt Nam đã xây dựng một chương trình phòng, chống HIV/AIDS vững vàng, nhân văn và hiệu quả, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Các tác giả và nhân vật được trao giải Ruy băng đỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

HIV/AIDS không chỉ là một bệnh truyền nhiễm mà còn là vấn đề y tế công cộng của mỗi quốc gia và toàn cầu, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Việt Nam đã và đang từng bước kiểm soát dịch.

Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chương trình xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Đến năm 2024, kết quả thực hiện mục tiêu 95-95-95 của Việt Nam là 87,3 - 78,9 - 96 (tức 87,3% người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 78,9% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 96% người được điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế (1000 bản sao/ml máu). Kết quả này cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tiệm cận mức toàn cầu, thể hiện nỗ lực và hiệu quả của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

Việt Nam triển khai nhiều chương trình tiếp cận toàn diện phòng chống HIV/AIDS Năm 2023, Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.