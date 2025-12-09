Phẫu thuật lấy 500gram tóc trong dạ dày bệnh nhi 6 tuổi

Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi Nguyễn Đình Tuyến cho biết, các bác sỹ Khoa Ngoại đã phối hợp với Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức hoàn thành ca phẫu thuật lấy một búi tóc nặng 500gram ra khỏi dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Chiều 8/12, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng đau bụng, thể trạng yếu. Qua siêu âm, các bác sỹ phát hiện cháu bé có khối u lớn ở vùng thượng vị. Sau khi tiến hành nội soi, khối u trong dạ dày bệnh nhi được khẳng định là một búi tóc lớn.

Các bác sỹ đã chỉ định mổ nội soi gây mê. Kết quả, một búi tóc rất lớn, xoắn chặt, chiếm gần hết dạ dày của bệnh nhi đã được gắp ra, nặng khoảng 500gram. Ca phẫu thuật đã thành công. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sức khỏe.

Các bác sỹ cho biết, bệnh nhi này mắc Hội chứng Rapunzel - một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt là lứa tuổi trước khi vào lớp 1.

Gia đình cho biết, cháu có thói quen bứt tóc của người lớn trong nhà đưa vào miệng ngậm, nhai. Ban đầu, gia đình nghĩ trẻ con chơi đùa nên không để ý. Gần đây, cháu kêu đau bụng âm ỉ nên gia đình đưa đi khám và phát hiện sự việc.

Dù người mắc hội chứng này vẫn ăn uống bình thường nhưng việc nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Người mắc hội chứng này thường có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh...

Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi Nguyễn Đình Tuyến cho biết, người mắc hội này được điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật, điều trị tâm lý và bổ sung vi chất để ngăn ngừa hành vi ăn tóc tái diễn.

Hội chứng Rapunzel rất hiếm gặp. Do vậy, khi người lớn phát hiện con em lấy tóc đưa vào miệng thì phải can ngăn, đồng thời đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế. Phụ huynh của trẻ mắc hội chứng này cần tham gia điều trị cùng với bác sỹ để trẻ được hỗ trợ bỏ thói quen ăn tóc, bác sỹ khuyến cáo./.

