Phẫu thuật thành công polyp đại tràng kích thước lớn cho bệnh nhi 13 tuổi

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã thực hiện loại bỏ thành công polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bệnh nhi 13 tuổi có tiền sử lồng ruột tái diễn.

Trước đó ngày 30/10/2025, bệnh nhi N.T.A (13 tuổi, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng từng cơn, mức độ đau tăng dần, kèm theo buồn nôn.

Gia đình cho biết triệu chứng này xuất hiện từ 1 ngày trước nhưng không thuyên giảm nên đã đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám và điều trị.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối lồng ruột nghi ngờ do polyp đại tràng. Để xác định chính xác, bệnh nhi được chỉ định nội soi đại tràng, qua đó phát hiện một polyp có cuống dài, xoắn, kích thước lớn.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã quyết định tiến hành loại bỏ polyp qua nội soi bằng kỹ thuật cắt polyp bằng snare nhằm điều trị triệt để và phòng ngừa tái phát. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không xảy ra biến chứng, polyp được lấy trọn vẹn và gửi làm giải phẫu bệnh.

Theo bác sỹ Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đây là một trong những ca nội soi đòi hỏi kỹ thuật cao được đội ngũ bác sỹ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn từ chuyên gia nội soi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thành công của thủ thuật là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị chuyên khoa; đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần học hỏi không ngừng của đội ngũ bác sỹ trong lĩnh vực nội soi can thiệp tiêu hóa nhi khoa.

Sau can thiệp, trẻ được chuyển về Khoa Ngoại Nhi tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi tình trạng chảy máu. Tại đây, trẻ được điều trị kháng sinh dự phòng, kết hợp bổ sung men tiêu hóa và chế độ ăn mềm, giúp đường ruột hồi phục.

Sau 6 ngày theo dõi và điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định, không còn đau bụng, đi ngoài bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ để kiểm tra lại tình trạng đại tràng.

Bác sỹ Bế Thị Minh Quỳnh cho biết thêm, hầu hết các polyp đại tràng ở trẻ em là lành tính và thường không gây nguy hiểm ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, các polyp có thể phát triển lớn dần, gây ra các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, chảy máu đường tiêu hóa hoặc thậm chí dẫn đến lồng ruột và nguy cơ chuyển thành ung thư, nhất là những polyp có kích thước lớn (từ 10-15 mm trở lên)”.

Bác sỹ khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm theo dõi tình trạng tiêu hóa của trẻ. Nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu như: đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, rối loạn tiêu hóa hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để thăm khám và tầm soát sớm các bệnh lý đường ruột.

Việc phát hiện và xử trí kịp thời các tổn thương như polyp đại tràng sẽ giúp ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của trẻ./.

