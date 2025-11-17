Hà Nội: Tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trong các tuần tới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội nhận định, hiện tại dịch sốt xuất huyết đang trong thời kỳ cao điểm, có nhiều ổ dịch nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo tình hình bệnh nhân có thể diễn biến phức tạp trong các tuần tới.

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7-14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã (trong đó Đại Mỗ: 22 ca, Thường Tín: 20 ca, Văn Miếu-Quốc Tử Giám: 18 ca, Hà Đông: 16 ca, Từ Liêm: 15 ca, Hòa Phú: 14 ca...); 0 ca tử vong; giảm 51 trường hợp so với tuần trước (483 trường hợp, 0 tử vong).

Cộng dồn năm 2025 đến nay Hà Nội đã ghi nhận 5.304 trường hợp, 0 ca tử vong; số mắc giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024 (6.743/0), bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại Đại Mỗ (3 ổ dịch); Bạch Mai, Phúc Thịnh, Thanh Oai (2 ổ dịch); Chuyên Mỹ, Hồng Vân, Tam Hưng, Tây Hồ, Thư Lâm... Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 260 ổ dịch, hiện còn 20 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát công tác điều tra, xử lý tại các khu vực nguy cơ, ổ dịch sốt xuất huyết: Tổ 15, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng (ổ dịch xác định ngày 30/10, ghi nhận 10 bệnh nhân); Số 7 Trung Tiền, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (ổ dịch xác định ngày 30/10, ghi nhận 4 bệnh nhân). Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch.

Trong tuần, CDC Hà Nội tiếp tục thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Phúc Thịnh ngày 17/11.

Các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Để triển khai công tác chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, CDC Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch. Tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng đặc biệt tại các khu vực có nhiều bệnh nhân.

Đặc biệt, các đơn vị thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời./.

Hà Nội ghi nhận gần 500 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua CDC Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 24-31/10), toàn thành phố ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã, tăng 94 ca so với tuần trước.