Việt Nam tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bệnh suy tim

Ngày 13/12, tại Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 của Phân hội Suy tim Việt Nam, các chuyên gia đã đề xuất Bộ Y tế xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bệnh suy tim nhằm quản lý, điều trị tốt hơn nữa bệnh suy tim cũng như phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách và đào tạo nhân lực.

Với chủ đề "Suy tim trong kỷ nguyên y học cá thể hóa và chuyển đổi số," Hội nghị thu hút gần 500 chuyên gia, đại biểu trong và ngoài nước tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Doãn Lợi, Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam cho biết bệnh suy tim từ lâu đã được ví như "chiến trường cuối cùng" của mọi bệnh lý tim mạch. Bệnh là gánh nặng to lớn không chỉ về tỷ lệ mắc và tử vong mà còn về chi phí y tế và chất lượng sống của người bệnh.

Theo thống kê trên thế giới có khoảng từ 1% đến 2% dân số thế giới bị suy tim. Còn tại Việt Nam, dù chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng ước tính có khoảng 1,6 triệu người bệnh suy tim, trong đó 25% tử vong trong năm đầu sau khi được chẩn đoán do điều trị không đầy đủ.

Hiện Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong cách tiếp cận và quản lý người bệnh suy tim, từ nội khoa, ngoại khoa và tim mạch can thiệp, đặc biệt là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các phương pháp điều trị theo công thức chung sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự chính xác và cá thể hóa.

Để hướng tới mô hình quản lý suy tim toàn diện, nơi các dữ liệu sinh tồn được cập nhật liên tục, giúp các bác sỹ tiên lượng sớm nguy cơ mắc suy tim, các đợt cấp và can thiệp kịp thời ngay cả khi bệnh nhân đang ở nhà, Giáo sư Đỗ Doãn Lợi đề xuất Bộ Y tế sớm triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về suy tim nhằm tối ưu hóa chất lượng khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Doãn Lợi, Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

"Nếu xây dựng được Cơ sở quốc gia về suy tim thì chúng ta không chỉ có dữ liệu của 39 trung tâm tim mạch, mà hàng trăm bệnh viện, trung tâm, khoa, các phòng khám cả công và tư sẽ được tham gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ là bước đầu quan trọng cho việc xây dựng dữ liệu lớn (Big Data) về suy tim sau 2-3 năm nữa," Giáo sư Đỗ Doãn Lợi nhấn mạnh.

Đánh giá cao chủ đề "Suy tim trong kỷ nguyên y học cá thể hóa và chuyển đổi số" của Hội nghị năm nay, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng đây là hướng tiếp cận hoàn toàn phù hợp với xu thế toàn cầu và chủ trương chuyển đổi số của ngành y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, một trong những thách thức lớn nhất trong quản lý bệnh nhân suy tim hiện nay là thiếu sự liên tục, người bệnh xuất viện nhưng không được theo dõi đầy đủ, dẫn đến khó kiểm soát điều trị, nguy cơ tái nhập viện cao, nguy cơ tử vong cũng cao.

Đồng tình với đề xuất xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về suy tim, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh chỉ khi có Cơ sở dữ liệu quốc gia mới có thể biết chính xác Việt Nam có bao nhiêu bệnh nhân suy tim, đang điều trị ở đâu, sử dụng thuốc gì, nguy cơ ra sao. Đây không chỉ là cơ sở phục vụ chuyên môn mà còn là công cụ quan trọng cho quản lý y tế, hoạch định chính sách và đào tạo nhân lực.

Hiện Bộ Y tế đang triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu y tế chuyên ngành, hướng tới quản lý toàn diện từ chuyên môn đến điều hành hệ thống. Trên cơ sở đồng thuận khoa học từ các hội nghị chuyên sâu như Hội nghị Suy tim, Bộ Y tế sẽ xem xét ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Chuyên gia báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đáng chú ý, Bộ Y tế sẽ có chiến lược kết nối chuyên môn giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên sâu, đặc biệt là đào tạo cho đội ngũ bác sĩ tại trạm y tế trong quản lý các bệnh mạn tính, trong đó có bệnh suy tim.

Tại Hội nghị, 10 trung tâm tim mạch của Việt Nam ở cả ba cấp độ từ rất chuyên sâu, chuyên sâu đến cộng đồng đã được Hội Tim mạch châu Âu (ESC) công nhận là Trung tâm chăm sóc suy tim đạt chuẩn chất lượng (Quality Care Center). Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn và sự hội nhập của chuyên ngành tim mạch Việt Nam đang dần tiệm cận với thế giới./.

