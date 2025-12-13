Camera AI xử lý vi phạm giao thông đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội

Ngày 13/12, Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, triển khai xử lý vi phạm giao thông đồng loạt bằng camera AI trên toàn thành phố, kết nối tín hiệu thời gian thực.

Ngày 13/12, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý trật tự, an toàn giao thông và an ninh đô thị trên nền tảng số. Từ thời điểm này, việc xử lý vi phạm giao thông qua môi trường điện tử được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố.

Trung tâm được trang bị ba hệ thống trọng yếu gồm quản lý vi phạm giao thông, điều khiển tín hiệu giao thông thông minh và quản lý an ninh, trật tự, vận hành 1.837 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống kết nối trực tiếp với đèn tín hiệu tại 195 nút giao trọng điểm, cho phép phát hiện 28 hành vi vi phạm, lưu trữ dữ liệu tối đa 75 ngày và gửi thông báo vi phạm theo quy định.

Ngoài xử phạt, hệ thống còn thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý giao thông đô thị./.