Chính trị

Thủ tướng họp về việc triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' ở Quảng Trị

Chiều 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Quảng Trị về việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai.

ttxvn-thu-tuong-hop-chien-dich-quang-trung-quang-tri-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-hop-chien-dich-quang-trung-quang-tri-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-hop-chien-dich-quang-trung-quang-tri-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Chiến dịch Quang Trung #Xây dựng nhà Quảng Trị
