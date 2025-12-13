Thủ tướng họp về việc triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' ở Quảng Trị

"Chiến dịch Quang Trung" tại Huế: Thần tốc xây nhà, ấm lòng dân đón Tết
"Chiến dịch Quang Trung" tại Huế không chỉ là những con số về tiến độ, kinh phí hay số lượng nhà được xây dựng mà điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tin của người dân.
Chiều 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Quảng Trị về việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai.
Ngày 13/12, Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Đại hội XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Tết Bính Ngọ và sự kiện lớn.
Chiều 13/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.
Ngày 11/12/2025, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 226-KL/TW về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục thay đổi tư duy, xác định: thể chế, pháp luật là nguồn lực, động lực, mục tiêu của sự phát triển; đầu tư cho xây dựng thể chế, pháp luật là đầu tư cho phát triển...
Sáng 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm.
Tối 12/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI-năm 2025.
Các tiết mục văn nghệ phải đặc sắc, tiêu biểu, xứng tầm với kỳ Đại hội đặc biệt. Chậm nhất ngày 18/12 phải tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với việc triển khai thành công nhiều sáng kiến mới và thúc đẩy giải quyết các vấn đề khu vực.
Thủ tướng Việt Nam và Malaysia nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.
Tại điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Lào nhất trí tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác theo khuôn khổ, định hướng mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ 16 chữ vàng.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ luôn lắng nghe, cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhân 105 năm ngày sinh của Người, tri ân vị lãnh tụ đã góp phần xây nền quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chiều 12/12, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad và Paraguay đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động khu vực biên giới biển, chủ quyền, an ninh trật tự trong khu vực được giữ vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm Trung tướng Lê Văn Hướng, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Bộ Công cụ ngăn ngừa và xử lý các hành vi không tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2026-2030.
Chiều 12/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Lào tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp quan chức cấp cao không chính thức của APEC (ISOM), diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Chiều 12/12/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Chile, Đại sứ Cộng hòa Singapore, Đại sứ Ai Cập và Đại sứ Ấn Độ tới trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội XV đã hoàn thành 40 ngày làm việc, đề ra các luật, nghị quyết thúc đẩy phát triển và thể chế hóa chủ trương của Đảng.
Nền tảng số gồm bốn phân hệ nghiệp vụ trụ cột, vận hành thống nhất và xuyên suốt toàn bộ quá trình thi hành án dân sự và kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh IOC THADS.
Quốc hội thông qua nghị quyết đặc thù giúp Hà Nội đẩy nhanh dự án lớn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển bền vững và hiện đại hóa thủ đô.
Nhiều địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ tham gia rất cao cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần học hỏi, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, ý thức chính trị của công dân ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 'Hội thảo tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh' để 'lắng nghe hơi thở' của nhân dân sát hơn trong thời gian tới
Các tham luận của Việt Nam phân tích định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.
Kỳ họp cuối đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ nhất trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội: thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.