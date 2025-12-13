Nhiều tín hiệu khả quan trong triển vọng hợp tác Việt Nam-Paraguay

Nhân chuyến thăm Paraguay của Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay Ngô Minh Nguyệt, vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Paraguay, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Paraguay, bà María Del Carmen Pérez, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về những thành tựu và triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Theo bà Pérez, trong ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Paraguay đã có bước phát triển ổn định và ngày càng thực chất hơn, được thúc đẩy qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan hai nước.

Bà cho rằng dù Việt Nam và Paraguay là những quốc gia có điều kiện địa lý và cấu trúc kinh tế khác nhau, hai bên lại sở hữu nhiều thế mạnh mang tính bổ trợ, tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức đòi hỏi sự liên kết.

Đề cập triển vọng thời gian tới, bà Pérez nhận định quan hệ kinh tế-thương mại song phương đang cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì xu hướng tăng, đạt khoảng 250-300 triệu USD/năm, với các mặt hàng chủ lực gồm thủy sản, giày dép, hàng điện tử và máy móc của Việt Nam; còn Paraguay xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là thịt bò, đậu tương, ngô, bông và da thuộc.

Theo bà, đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi doanh nghiệp hai nước vẫn còn nhiều dư địa mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau, nhất là khi Việt Nam ngày càng quan tâm đến chuỗi cung ứng nguyên liệu nông sản chất lượng cao của khu vực Nam Mỹ.

Bà Pérez cũng cho biết hiện đã xuất hiện nhiều sáng kiến hợp tác thương mại và đầu tư mới, trong đó có việc doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội mở rộng hiện diện tại Paraguay và khối Mercosur; ngược lại, các doanh nghiệp Paraguay đang tăng cường hoạt động xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Lãnh sự kỳ vọng hai bên sẽ có những bước đi mạnh mẽ và thực chất hơn nhằm đa dạng hóa cơ cấu hợp tác và gia tăng quy mô trao đổi thương mại.

Liên quan đề xuất của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường trong cuộc gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña bên lề Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, về việc Paraguay ủng hộ khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), bà Pérez đánh giá đây là sáng kiến hoàn toàn kịp thời và phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Bà nhấn mạnh rằng trong bối cảnh Mercosur đang tìm cách tăng cường sự hiện diện tại châu Á, Việt Nam, nền kinh tế năng động, cửa ngõ quan trọng vào ASEAN - là một đối tác lý tưởng để khối thúc đẩy mở rộng thương mại.

Theo bà, Paraguay là quốc gia trong Mercosur đặc biệt quan tâm tới việc tăng cường quan hệ với châu Á, và sẽ ủng hộ mạnh mẽ tiến trình xúc tiến FTA song phương – một khuôn khổ được kỳ vọng giúp giảm rào cản thương mại, tạo thuận lợi đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như hạ tầng, công nghệ số và viễn thông.

Lãnh sự tin tưởng Tổng thống Peña sẽ tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này trong thời gian tới, đồng thời khẳng định bà và cơ quan Lãnh sự Danh dự sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các hoạt động kết nối chiến lược giữa hai nước, hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn./.

Việt Nam và Paraguay tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho rằng Việt Nam-Paraguay cần phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.