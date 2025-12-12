Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Thư ủy nhiệm

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước: Ai Cập, Ấn Độ, Chile, Singapore và Đại sứ kiêm nhiệm của các nước Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad, Paraguay nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Ai Cập Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Ai Cập tháng Tám vừa qua; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế và đóng góp của Ai Cập đối với hòa bình và ổn định khu vực; chúc mừng những thành tựu của Ai Cập trong thực hiện Tầm nhìn 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ai Cập Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Vui mừng về việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới; trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn; triển khai thực hiện các kết quả của chuyến thăm cấp cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần coi thương mại-đầu tư là trụ cột, thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, cũng như phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan bày tỏ vinh dự được tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống và nhân dân Ai Cập tới nhà nước và nhân dân Việt Nam về những mất mát do đợt thiên tai nghiêm trọng thời gian qua.

Khẳng định Việt Nam-Ai Cập có lịch sử quan hệ tốt đẹp, luôn đồng hành cùng nhau trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, Đại sứ cam kết trên cương vị của mình, sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký kết.

Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ với Ai Cập về kinh nghiệm phát triển trong một số lĩnh vực như công nghệ, thông tin, truyền thông… đồng thời tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp để sản phẩm nông nghiệp của Ai Cập tiếp cận được thị trường Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường nhận Quốc thư từ Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chúc mừng Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Ấn Độ; mối quan hệ được các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua lịch sử, ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Tshering W. Sherpa chuyển lời cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Ấn Độ đến Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hướng Đông, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ, Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như quan hệ thương mại, đầu tư Ấn Độ và ASEAN.

Nhất trí với đề xuất của Đại sứ Tshering W. Sherpa, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam-Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp nhưng một số lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư còn khiêm tốn, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế.

Vì vậy, thời gian tới, Đại sứ cần quan tâm thúc đẩy tăng cường củng cố tin cậy chính trị hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và triển khai tốt các thỏa thuận đạt được, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện sau 10 năm tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế địa kinh tế và tiềm năng thị trường của hai nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, giao lưu nhân dân cũng như những lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu, tiềm năng, thế mạnh.

Nhấn mạnh bối cảnh khu vực, thế giới có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ và sẵn sàng là cầu nối để Ấn Độ vào thị trường ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado và các đại biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chào mừng Đại sứ Cộng hòa Chile Nasly Isabel Bernal Prado nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng bà Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp từ chuyến thăm chính thức Chile tháng 11/2024, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng và cho biết sau gần 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Khẳng định Chile là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, Chủ tịch nước mong muốn, với tình cảm và khả năng của mình, Đại sứ sẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy một số ưu tiên, gồm tăng cường trao đổi đoàn, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và đa phương.

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống và các nhà lãnh đạo Chile tới Chủ tịch nước; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp.

Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân phát triển ngang tầm quan hệ chính trị, qua đó thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Singapore Rajpal Singh trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Singapore Rajpal Singh, Chủ tịch nước khẳng định Singapore là người bạn thân thiết, đối tác kinh tế then chốt của Việt Nam; bày tỏ hài lòng quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi, duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó Singapore duy trì vị trí thứ 2/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam; mạng lưới 20 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại nhiều tỉnh, thành là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công.

Chủ tịch nước mong muốn, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chương trình hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030.

Đề nghị hai bên tăng cường mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quốc phòng an ninh, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục cùng nhau đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh, vì sự đoàn kết, hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Đại sứ Singapore bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò mới tại Việt Nam; gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại to lớn do đợt bão lũ nghiêm trọng gây ra trong thời gian qua.

Đại sứ cho biết trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước trong nhiều năm qua, sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; mong muốn sớm thúc đẩy thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền và phấn đấu triển khai trong năm 2026.

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ cho biết các công ty Singapore sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh và phát triển đô thị bền vững…

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ trình Quốc thư của các Đại sứ kiêm nhiệm tại Việt Nam đến từ các nước: Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad và Paraguay, Chủ tịch nước cho biết trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và an ninh, cùng các thách thức truyền thống và phi truyền thống đan xen, Việt Nam kiên trì phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, vượt qua khoảng cách địa lý, dựa trên nền tảng tình cảm truyền thống hữu nghị tốt đẹp, quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè tại các khu vực Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mỹ Latinh, Baltic và Balkan không ngừng được thúc đẩy và đạt được nhiều bước tiến tích cực.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng trân trọng sự ủng hộ và tình cảm mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; đồng thời sẵn sàng làm cầu nối giữa các nước với ASEAN nhằm tăng cường liên kết kinh tế và mang lại lợi ích cho các nước tầm trung và đang phát triển.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác song phương và đa phương, qua đó góp phần thiết thực vào quan hệ hữu nghị và lợi ích chung của mỗi quốc gia./.

