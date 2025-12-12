Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy qua 10 năm thực hiện Nghị định số 71, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc, đồng hành của các ban, bộ, ngành trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương, các lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, lực lượng Bộ đội Biên phòng là chuyên trách đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ quyền, an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển được giữ vững. Nhận thức pháp luật, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong tham gia xây dựng và quản lý biên giới quốc gia trên biển được nâng lên, góp phần quan trọng củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia được triển khai hiệu quả. Các lực lượng thường xuyên làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc diễn biến tình hình trên khu vực biên giới biển; triển khai toàn diện các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ đội Biên phòng phát huy hiệu quả vai trò chủ trì, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tham mưu các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng và phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh các ý kiến tại hội nghị đã chỉ ra nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc khách quan và chủ quan trong thực hiện Nghị định và đề xuất nhiều giải pháp đổi mới; khẳng định đây là cơ sở để các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến nhiệm vụ này, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định trong quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mọi người dân tích cực cùng các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng chức năng chú trọng công tác nắm tình hình của các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp, hiệp đồng xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động phòng thủ dân sự.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, các lực lượng tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU; tham mưu, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng các chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế, bảo hiểm cho phát triển kinh tế biển; đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, hạ tầng giao thông trên địa bàn, khu vực ven biển; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trong khu vực biên giới biển và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong tình hình mới.

Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân./.

