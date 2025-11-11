Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa: Vững “thế trận lòng dân” nơi biên giới biển

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa còn ngày đêm bám địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển, tạo môi trường an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Vào đầu tháng 11, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A2-225p về triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) qua Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), đi Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tiêu thụ tại Khánh Hòa, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu cùng số lượng lớn tang vật.

Tại ngã ba đường Tỉnh lộ 652B, tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng đấu tranh chuyên án do Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, Phòng PA09, Công an tỉnh và Công an phường Đông Ninh Hòa, đã bắt quả tang đối tượng H.T.L (sinh năm 1968, trú tại phường Đông Ninh Hòa) đang vận chuyển 24kg thuốc nổ và 48 mét dây cháy chậm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và dãy nhà trọ của đối tượng H.T.L tại tổ dân phố Phú Thọ 1, phường Đông Ninh Hòa, lực lượng Biên phòng Khánh Hòa phát hiện, thu giữ thêm 15kg thuốc nổ, 10,5 mét dây cháy chậm và 1.047 kíp nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà đối tượng T.H.S (sinh năm 1972, em rể L) và nhà mẹ đẻ của đối tượng, bà L.T.L (sinh năm 1936), cùng trú tại thôn Phong Niên, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, lực lượng phá án thu giữ 496kg thuốc nổ, 196,8 mét dây cháy chậm và 475 kíp nổ.

Lực lượng biên phòng Khánh Hòa phát hiện và bắt, thu giữ người và tang vật Chuyên án A2-225p tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả, lực lượng đấu tranh Chuyên án A2-225P đã phát hiện, thu giữ tổng cộng hơn nửa tấn thuốc nổ (535kg), 255,3 mét dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2021, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Trung đấu tranh Chuyên án A2-521P, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào phía Nam, thu giữ 10kg ma túy tổng hợp và 7kg heroin.

Năm 2022, Chuyên án A2-1122P do đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Khánh Hòa, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ gần 1,5kg heroin.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thế Nhân, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm có được là nhờ đơn vị bám sát địa bàn, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chuyên trách, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

“Đấu tranh thành công các chuyên án không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh của lực lượng chuyên trách trong phòng, chống tội phạm khu vực biên giới biển - xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở,” Trung tá Nhân khẳng định.

Theo thống kê của đơn vị, từ khi thành lập (năm 2005) đến nay, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng xác lập, đấu tranh thắng lợi hơn 260 chuyên án, vụ án, bắt giữ gần 400 đối tượng, thu giữ hơn 25kg ma túy các loại, 23kg cần sa khô, 31kg pháo hoa nổ, hơn 5 triệu lít xăng dầu, hơn 3.000m3 cát, 80m3 gỗ các loại và nhiều tang vật khác, tổng trị giá gần 93 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước.

Đại tá Phan Thăng Long, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm trong giai đoạn mới, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa luôn chú trọng công tác nắm tình hình, xác định rõ địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động xác lập chuyên án, triệt phá các đường dây, đối tượng nguy hiểm.

Lực lượng biên phòng Khánh Hòa đấu tranh Chuyên án A2-225p đã phát hiện, thu giữ hơn nửa tấn thuốc nổ (535 kg), 255,3 mét dây cháy chậm và 1.522 kíp nổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Song song với đó, lực lượng tăng cường phối hợp với công an, hải quan, kiểm lâm và các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy, hàng lậu, vật liệu nổ; đồng thời vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đơn vị cũng thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng, huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh tội phạm; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, nắm chắc địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đổi mới hình thức, biện pháp đấu tranh linh hoạt, hiệu quả.

Những kết quả đạt được đã góp phần phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ,” người lính biên phòng thời kỳ mới - giữ vững phẩm chất cách mạng, lối sống trong sạch, xây dựng nội bộ đoàn kết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự khu vực biên giới./.

Phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia Công an tỉnh Lai Châu vừa chủ trì phá chuyên án lừa đảo qua mạng do đối tượng Sùng Thị Mải cầm đầu, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, bắt giữ 59 người Việt tại Campuchia.