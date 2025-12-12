Quảng Ngãi: Tạm giữ hơn 3.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Trong hai ngày 10 và 12/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ hơn 3.000 lít dầu Diesel (DO) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo đó, ngày 12/12, trong quá trình tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua xã Vạn Tường), Công an xã Vạn Tường phát hiện ông L.Q.T (trú xã Vạn Tường) đang vận chuyển 6 can nhựa chứa chất lỏng nghi là dầu DO.

Qua làm việc, ông T. khai nhận số dầu này mua trôi nổi để mang đi bán kiếm lời. Ngoài số dầu đang vận chuyển, ông T còn cất giữ thêm hơn 1.000 lít dầu DO khác đã thu mua trước đó tại cơ sở kinh doanh phế liệu của ông L.D (bố ruột ông L.Q.T). Toàn bộ số dầu này đều không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, ngày 10/12, Đồn Biên phòng Bình Hải (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính tại tuyến đường liên thôn (thuộc thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà anh N.V.Q (sinh năm 1991), ở thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường có 72 can nhựa, chứa hơn 2.100 lít chất lỏng. Số chất lỏng này sau đó được xác định là dầu DO.

Anh Q khai nhận số dầu này được mua từ một số tàu thuyền với giá 15.000 đồng/lít để mang đi bán kiếm lời.

Toàn bộ số dầu DO đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định pháp luật./.

