Tuyên phạt 8 năm tù đối với thương nhân lừa đảo đối tác nước ngoài

Ngày 11/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nại Văn Vũ (sinh năm 1992, ở xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là anh Liu ZhengGeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nại Văn Vũ làm nghề kinh doanh tự do. Khoảng tháng 4/2023, Vũ kinh doanh sầu riêng để bán sang Trung Quốc bị thua lỗ nên cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong thời gian này, thông qua các mối quan hệ xã hội, Vũ quen biết anh Liu ZhenGang. Hai người thường xuyên liên lạc nói chuyện với nhau qua ứng dụng mạng xã hội WeChat.

Quá trình nói chuyện, Vũ biết anh Liu đang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Lúc này, Vũ nảy sinh ý định rủ anh Liu cùng góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của anh Liu để trả nợ.

Để anh Liu tin tưởng, Vũ giới thiệu bản thân làm trong ngành xuất, nhập khẩu chuyên nhập thực phẩm đông lạnh từ châu Âu về Việt Nam rồi xuất sang Trung Quốc.

Thực tế Vũ chỉ mua hàng đông lạnh từ các kho tại huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội để bán cho các đầu mối tại tỉnh Cao Bằng. Vũ hẹn anh Liu tới Việt Nam để thăm quan kho đông lạnh của Vũ, nếu thấy phù hợp thì hai bên cùng đầu tư và anh Liu đồng ý.

Ngày 7/4/2023, anh Liu ZhenGang sang Việt Nam gặp Vũ để thỏa thuận đầu tư. Vũ nói với anh Liu về việc đầu tư kinh doanh các mặt hàng thực phẩm đông lạnh có nhu cầu lớn tại thị trường Việt Nam thu lợi nhuận cao, đồng thời đưa anh Liu đi thăm các kho hàng đông lạnh mà Vũ thường xuyên mua hàng ở khu vực huyện Mê Linh.

Tin tưởng Vũ là người có kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng thực phẩm đông lạnh, có nhiều kho xưởng đông lạnh lớn nên anh Liu đồng ý hợp tác đầu tư kinh doanh cùng Vũ.

Ngày 13/4/2023, sau khi thống nhất phương thức hợp tác, anh Liu và Vũ ký văn bản “Hiệp định hợp tác” có nội dung: “Anh Liu ZhenGang và Vũ cùng góp vốn để kinh doanh mặt hàng đông lạnh. Tổng số vốn góp là 200.000 Nhân dân tệ. Vũ góp 20% số tiền, anh Liu ZhenGang góp 80% số tiền là 160.000 Nhân dân tệ. Vũ sẽ là người nhập các nguồn hàng đông lạnh, tìm khách để bán; lợi nhuận sẽ chia theo tỉ lệ anh Liu ZhenGang hưởng 68%, Vũ hưởng 32%...”

Sau khi ký “Hiệp định hợp tác,” anh Liu đã 4 lần chuyền tiền cho Vũ với tổng số 200.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 650 triệu đồng để đặt cọc, mua các lô hàng thực phẩm đông lạnh. Sau khi nhận tiền của anh Liu, Vũ không mua hàng như thỏa thuận mà chi tiêu cá nhân hết./.

