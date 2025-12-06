Bắt tạm giam đối tượng giúp sức Công ty LHD lừa đảo chiếm đoạt hơn 432 tỷ đồng

Xã hội

Chiều 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy. (Ảnh: TTXVN)
Qua điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc” xảy ra tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang do đối tượng Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Lĩnh chủ mưu, cầm đầu.

Chiều 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bổ sung bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (sinh năm 1986, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội “Đưa hối lộ”; ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Hủy hoại rừng” và Quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Đặng Văn Lĩnh về tội “Hủy hoại rừng”.

Trong quá trình điều tra xác định: Bùi Quang Huy là Giám đốc “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đất Vàng Đảo Ngọc Đặc Khu”, khi được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng các khu đất mà Lĩnh mua, lập bản vẽ, phân lô các khu dự án theo yêu cầu của Lĩnh.

Dù biết đây không phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhưng Huy vẫn đồng ý đo đạc, làm bản vẽ phân lô cho Lĩnh với tiền công tùy theo diện tích.

Trong quá trình thực hiện, Huy biết các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tại thời điểm Lĩnh bán và giao đất cho khách hàng thì Huy biết là chưa xin được dự án, chưa xin dời ranh rừng nhưng vẫn bán theo bản vẽ, phân lô và tờ kết quả đo đạc hiện trạng của Huy đưa cho Lĩnh.

Hành vi của đối tượng Huy đã giúp sức tích cực cho nhóm Công ty LHD (gồm: Nguyễn Văn Nguyên, Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng) trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 8 dự án ma do Công ty LHD lập ra để chiếm đoạt tài sản của 347 bị hại, với tổng số tiền trên 432 tỷ đồng./.

