Lừa đảo giao dịch chuyển khoản sinh trắc học, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm 4 đối tượng (đều trú tại xã An Trường, thành phố Hải Phòng) sang khu “Tam Thái Tử” ở Campuchia, làm lừa đảo thuê cho một nhóm người nước ngoài và đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 2005) 15 năm tù; Tạ Anh Trường (sinh năm 2005) và Lê Quang Khải (sinh năm 2005) cùng lĩnh 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Cảnh (sinh năm 1996) 13 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo đều là những đối tượng không công ăn việc làm. Tháng 7/2024, 4 đối tượng được Nguyễn Chí Công (sinh năm 2000, ở cùng xã An Trường với 4 bị cáo) rủ sang Campuchia làm việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản sinh trắc học với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi sang Campuchia, Công đưa điện thoại di động và yêu cầu mỗi người tự mua sim điện thoại rồi đến hàng loạt ngân hàng, mở tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

Sau khi tất cả mở tài khoản xong, ngày 18/7/2024, Công đưa Hải, Trường, Khải và Cảnh sang Campuchia, còn Công ở lại Việt Nam.

Tại Campuchia, các bị cáo được đưa đến ở tại tòa nhà trong khu “Tam Thái Tử” của một nhóm chủ người nước ngoài.

Ở đây, nhóm chủ người nước ngoài yêu cầu 4 bị cáo nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của chúng là lừa đảo với hình thức giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như: Giả danh nhân viên Bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với Công an để giải quyết; thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự.

Ngoài ra, chúng cũng giả danh cán bộ đội Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện, cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link “thongtinluutru.org.vn”, “chinhphu.thongtincutru.org”, “dangkydulieu”…Nhóm lừa đảo yêu cầu người dân đăng ký làm Căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh diện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Qua đó, các bị cáo yêu cầu các bị hại cung cấp thông tin cá nhân, Căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Số tiền này được chuyển vào các tài khoản của 4 bị cáo.

Nhóm 4 bị cáo làm việc liên tục từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày và được chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người. Bốn bị cáo còn có nhiệm vụ xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho nhóm chủ người nước ngoài để chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam.

Đến ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của 4 bị cáo bị phong tỏa không giao dịch được.

Nhóm chủ người nước ngoài cho các bị cáo trở về Việt Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ trong vòng 1 tháng ở Campuchia, nhóm 4 bị cáo nêu trên đã cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 người bị hại.

Đối với Nguyễn Chí Công là đối tượng giới thiệu và đưa Hải, Trường, Khải, Cảnh sang Campuchia làm việc, hiện Công vắng mặt tại nơi cư trú. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau./.

18 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan thẻ tín dụng Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”