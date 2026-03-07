Đà Nẵng: Thận trọng khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trước thềm bầu cử

Ngày 7/3, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6/3, Công an xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "Nhan Luu" chia sẻ một bài viết có nội dung chống phá với video dài 04 phút 15 giây, kêu gọi người dân xuống đường đòi "tự do, dân chủ."

Trong video xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tự xưng "Nguyễn Văn Đài" đưa ra nhiều nội dung mang tính kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, có những phát ngôn xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Nội dung này được đăng tải trong thời điểm nhạy cảm liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Xuân Phú đã khẩn trương tiến hành xác minh. Qua đó, xác định tài khoản Facebook "Nhan Luu" là của ông L.V.N, sinh năm 1974, trú xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông L.V.N thừa nhận bản thân đã chia sẻ bài viết nêu trên. Ông cho biết do thiếu hiểu biết về chính trị, pháp luật nên đã chia sẻ nội dung này; việc đăng tải là do cá nhân tự thực hiện, không có tổ chức hay cá nhân nào chỉ đạo, hướng dẫn.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Xuân Phú tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh đăng tải hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu kích động, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn./.

