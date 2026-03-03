Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe bán tải chèn ngã xe máy chở trẻ nhỏ

Ngày 3/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến vụ ô tô bán tải lạng lách, chèn ngã xe máy khiến 3 người trên xe (trong đó có một trẻ nhỏ) ngã xuống đường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiến hành tạm giữ hình sự đối với T.A.P (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) là người lái xe bán tải để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27/2, trên tuyến Vành đai 3, đoạn qua nút giao Đỗ Mười-Tam Trinh, hướng về bến xe Nước Ngầm, phường Hoàng Mai (Hà Nội).

Thời điểm này, ôtô bán tải biển kiểm soát 29C-766.XX đi cùng chiều phía sau xe máy do người phụ nữ cầm lái, có ý định vượt lên, liên tục bấm còi. Sau đó, người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển sang bên trái nhường đường cho xe bán tải vượt qua.

Khi đi song song với xe máy, lái xe bán tải bất ngờ đánh lái sang trái, chèn ép khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, rất may không xảy ra va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều.

Tiếp đó, người đàn ông ngồi sau xe máy bế cháu bé cố gắng chạy bộ đuổi theo ôtô bán tải nhưng bất thành do lái xe tăng ga bỏ đi.

Sự việc được camera hành trình của ôtô phía sau ghi lại, gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi của lái xe bán tải gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông và cần phải xử lý nghiêm.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ. Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.

