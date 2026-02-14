TP Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh trị giá hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cuối tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra 2 xe ôtô tải đông lạnh có dấu hiệu nghi vấn đang dừng đỗ tại bãi xe khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tổng cộng 28,824 kg thực phẩm đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật gồm 13.900kg vú heo (nầm lợn) đông lạnh; 8.374kg lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá); 520kg trứng gà non đông lạnh; 320kg lườn ngỗng đông lạnh; 2.100kg chả cây đông lạnh; 240kg chả tươi đông lạnh; 1.245kg bánh bao đông lạnh; 1.000kg mỡ heo đông lạnh; 765kg xúc xích đông lạnh và 360kg xương ống đông lạnh. Đây là những mặt hàng được tiêu thụ phổ biến tại nhiều nhà hàng, quán ăn bình dân và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo cơ quan Công an, nếu số thực phẩm trên được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng mạnh.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là ông V.V.T (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng của toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Ông T khai nhận đã thu mua trôi nổi số thực phẩm này từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các nền tảng mạng xã hội, sau đó tập kết lên xe tải đông lạnh, vận chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời.

Đáng chú ý, trong quá trình vận chuyển, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng như thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển, sử dụng nhiều xe tải khác nhau, di chuyển qua nhiều tuyến đường.

Hàng hóa được trung chuyển qua khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình), sau đó tập kết tại các bãi đất trống, bãi xe hoặc công trường đang xây dựng, ít người qua lại tại khu vực phường An Phú Đông và phường Thới An để tránh sự chú ý.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ lô hàng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 28.824kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tìm cách len lỏi vào thị trường, đặc biệt trong dịp giáp Tết - thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn, sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đã hết hạn, bị biến dạng như phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ biến chất như mùi vị, màu sắc bất thường, ôi thiu.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, đối với các cơ sở kinh doanh kho vận, bãi xe hoặc cho thuê kho chứa hàng hóa, cơ quan Công an yêu cầu chủ cơ sở tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ; tuyệt đối không tiếp tay lưu chứa, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc hàng nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động vận chuyển, bốc xếp hàng hóa để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

​Hải quan ​khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn thực phẩm chân gà đông lạnh Ngày 2/7, cơ quan Hải quan đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.