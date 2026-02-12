Lời cảnh tỉnh với đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép

Ngày 12/2, Tòa án nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Hà về tội “Tàng trữ hàng cấm” và tuyên phạt bị cáo Hà 12 tháng tù giam. Bản án trên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai còn có ý định mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ trái phép.

Đây là bản án nghiêm khắc, mang tính răn đe cao trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang siết chặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Phạm Ngọc Hà (sinh năm 1993, trú tại khu phố Hải Yên 4, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) vốn làm nghề đánh bắt hải sản. Do thiếu hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật kém, Hà đã nảy sinh ý định mua pháo nổ để sử dụng trong dịp Tết.

Khoảng tháng 11/2025, thông qua một giao dịch tại bến đò thuộc khu Hải Yên 4, Hà đã thỏa thuận mua của một đối tượng lạ mặt số lượng lớn pháo với số tiền 2.500.000 đồng, gồm 8 hộp pháo hoa nổ, 1 bánh pháo nổ và 6 dây pháo tép do Trung Quốc sản xuất. Sau khi mua được hàng cấm, đối tượng đã mang về cất giấu trên nóc nhà tắm nhằm đợi đến Tết Nguyên đán sẽ mang ra sử dụng.

Vào đêm ngày 28/1, khi Hà đang vận chuyển 2 hộp pháo hoa ra khu vực đồi gần nhà để đốt thử thì bị Tổ công tác của Công an phường Móng Cái 2 phối hợp cùng Công an phường Móng Cái 3 phát hiện và bắt giữ quả tang. Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng là 27,1 kg pháo các loại.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Ngọc Hà đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và ăn năn hối cải, tuy nhiên hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý các loại hàng cấm của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự địa phương. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân khu vực 6 đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Người dân khi phát hiện các trường hợp cố ý tàng trữ, vận chuyển hoặc đốt pháo trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý, nhằm đảm bảo một mùa Tết an toàn, lành mạnh và yên bình cho cộng đồng./.

