Kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND cấp tỉnh

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026./.
Hải Phòng: Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân
Ngày 12/2, Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng: Triển khai dự án điện hạt nhân quyết liệt, tích cực hơn nữa
Chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa.
Cử tri thống nhất, tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên được lựa chọn
Ngày 12/2, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Toàn diện với Canada
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu trao đổi sâu và nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức chu đáo, những người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao.
Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Chiều 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo.
Dân chủ, đúng luật trong lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử
Danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và số dư theo quy định.
Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh: Định vị lại Trung tâm hành chính-chính trị mới
Cụm đô thị Đức Hòa-Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới để phát triển thành Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Tây Ninh (hiện nay Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh đặt ở phường Long An).
Chuyển đổi số tạo dấu ấn mới trong thành tựu đối ngoại của Việt Nam
Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, chuyển đổi số trở thành trụ cột giúp ngành Ngoại giao nâng cao tham mưu chiến lược, cải cách thủ tục hành chính, tăng kết nối giữa các cơ quan và mở rộng hợp tác quốc tế.
Tuyên Quang: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt số lượng cử tri bầu cử Quốc hội
Các địa phương của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt, cập nhật số lượng cử tri, nhất là cử tri trẻ đi làm, học tập và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Người sưu tầm thẻ cử tri, gìn giữ ký ức lịch sử
Bộ sưu tập thẻ cử tri của anh Hoàng Anh Tuấn không chỉ mang giá trị lưu giữ mà còn trở thành kho tư liệu quý, góp phần giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử bầu cử và quyền làm chủ của nhân dân.
Đại biểu Quốc hội lắng nghe, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Hiệp thương lần 3 bầu cử Quốc hội, HĐND: Bắc Ninh, Gia Lai chốt danh sách ứng cử
Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn và thông qua danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.
Việt Nam và Venezuela duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt
Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela và hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tạo điều kiện để ứng cử viên trình bày đầy đủ
Danh sách được thông qua bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; lựa chọn những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.
Bệnh viện Nam Khê Sơn - “chứng nhân lịch sử” của tình hữu nghị Việt-Trung
Trong 8 năm thực hiện viện trợ Việt Nam, Bệnh viện Nam Khê Sơn đã tiếp nhận và điều trị tổng cộng 5.432 thương binh Việt Nam; thực hiện 2.567 ca phẫu thuật; hiến 779.220 ml máu cho bệnh nhân Việt Nam.
Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành
Sáng 12/2, Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành được tổ thức trọng thể cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng và chia buồn.
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp Xuân Bính Ngọ
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Hải Phòng: Ký ức về người lãnh đạo kiên định, có tầm nhìn vượt thời gian
Người dân Hải Phòng tiếc thương nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành không chỉ bởi tình cảm dành cho một vị lãnh đạo tận tụy, mà còn bởi những thành quả ông để lại cho quê hương.
Tăng cường gắn kết Việt Nam-Hy Lạp trên kênh đối ngoại đảng
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) ở thủ đô Athens.
Lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan TW
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của các cơ quan Trung ương.
Thư thăm hỏi về lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng ở Mozambique
Trong thư, Tổng Bí thư thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để góp phần giúp Nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả thiên tai.
Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc Tết Quân khu 2
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững truyền thống của quân khu.
Thủ tướng chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn ứng cử
Ngày 11/2, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Thống nhất 217 người ở Trung ương đủ điều kiện lập danh sách ứng cử
Ngày 11/2, Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đắk Lắk phải trở thành đầu mối kết nối phát triển vùng
Làm việc với tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, xác lập vai trò kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh, bền vững.
Tổng Bí thư thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Chiều 11/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026.