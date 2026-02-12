Kết quả Hội nghị hiệp thương lần 2 Bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND cấp tỉnh

Các địa phương của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt, cập nhật số lượng cử tri, nhất là cử tri trẻ đi làm, học tập và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.