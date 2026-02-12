Tuyên Quang: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt số lượng cử tri bầu cử Quốc hội

Những ngày này, cùng với không khí lao động, sản xuất đầu năm, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ, khẩn trương, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai đồng loạt tại 124/124 xã, phường trong tỉnh.

Tại nhiều địa phương, danh sách cử tri được niêm yết ở vị trí dễ quan sát như trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hệ thống loa truyền thanh cơ sở thường xuyên phát thông báo để người dân biết, kiểm tra, kịp thời phản ánh nếu có sai sót.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.274.092 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử và các địa phương tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt, cập nhật số lượng cử tri, nhất là những cử tri trẻ đi làm, học tập và công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ghi nhận tại xã Trung Sơn (Tuyên Quang) những ngày giáp Tết Nguyên đán, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đồng bộ, từ việc rà soát danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu đến công tác tuyên truyền tại thôn, bản.

Các tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Cán bộ xã và các tổ bầu cử trực tiếp xuống từng thôn rà soát danh sách cử tri, kiểm tra địa điểm bỏ phiếu.

Cử tri Tổ dân phố Tân Hà 7, phường Minh Xuân (Tuyên Quang) biểu quyết, thống nhất cao với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hoàng Hải/ TTXVN)

Bà Ma Thị Nhường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn cho biết, thôn đã bố trí dán bảng niêm yết danh sách cử tri và lịch trình công tác bầu cử tại nhà văn hóa thôn để nhân dân thuận tiện theo dõi; loa truyền thanh đều đặn phát thông tin về thời gian, địa điểm và ý nghĩa của cuộc bầu cử. "Chúng tôi còn tranh thủ các cuộc họp dân để tuyên truyền, nhắc nhở bà con kiểm tra thông tin cá nhân, chuẩn bị tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định," bà Nhường nói.

Tại phường Minh Xuân, bà Trần Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thông tin công tác chuẩn bị được triển khai sớm. Các khu vực bỏ phiếu được rà soát về diện tích, ánh sáng, lối đi; phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật cũng được tính toán chi tiết, cụ thể.

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phường đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa tổ dân phố và các kênh thông tin trực tuyến để cử tri nắm bắt kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm này, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các tổ chức phụ trách bầu cử đã được kiện toàn đầy đủ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ở cấp tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 30 thành viên; thành lập 4 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 13 Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, 124 Ủy ban Bầu cử cấp xã, 745 Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và 2.404 Tổ bầu cử đã được thành lập, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc.

Chi bộ thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn (Tuyên Quang) họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử cho cán bộ thôn. (Ảnh: Hoàng Hải /TTXVN)

Công tác hiệp thương được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự. Ngày 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, thống nhất danh sách 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 4 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu; 101 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, bảo đảm số dư theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn nêu rõ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương bám sát cơ sở, rà soát kỹ từng khâu, bảo đảm an ninh, trật tự và tăng cường tuyên truyền, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân các dân tộc hướng về ngày hội lớn của dân tộc.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Tuyên Quang đang nỗ lực triển khai công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm./.

