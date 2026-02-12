Người sưu tầm thẻ cử tri, gìn giữ ký ức lịch sử

Bộ sưu tập thẻ cử tri của anh Hoàng Anh Tuấn không chỉ mang giá trị lưu giữ mà còn trở thành kho tư liệu quý, góp phần giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử bầu cử và quyền làm chủ của nhân dân.

Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt gái trai, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội nô nức cầm trên tay lá phiếu cư tri, tự bầu ra Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam mới.

Từ đó đến nay, đất nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Và trong mỗi kỳ bầu cử, thẻ cử tri là giấy tờ quan trọng, gắn liền với quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Sau ngày bầu cử, nhiều tấm thẻ được cất đi, thậm chí bị lãng quên.

Thế nhưng, với anh Hoàng Anh Tuấn, những tấm thẻ ấy lại là ký ức sống động, lưu giữ dấu ấn của lịch sử bầu cử qua từng thời kỳ. Nhiều năm qua, anh Hoàng Anh Tuấn đã sưu tầm hàng trăm, rồi hàng nghìn thẻ cử tri từ nhiều địa phương trên cả nước./.