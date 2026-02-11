Quảng Trị: Không khí chuẩn bị bầu cử lan tỏa tại các địa phương ven biển

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường, ngõ xóm tại các xã, phường ven biển của tỉnh Quảng Trị, không khí tuyên truyền hướng về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa sôi nổi.

Với nhiều hình thức linh hoạt, các địa phương tập trung thông tin đầy đủ về thời gian, quy định bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng ngư dân thường xuyên bám biển dài ngày.

Tại cảng cá Việt Trung, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, sau những chuyến vươn khơi, nhiều tàu cá trở về neo đậu, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Thông qua công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và các đoàn thể, bà con ngư dân đã nắm rõ thông tin về thời gian, địa điểm cũng như nội dung của kỳ bầu cử.

Ngư dân Nguyễn Văn Nên, thôn Đông Trạch, xã Bắc Trạch cho biết nhờ được chính quyền địa phương và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử, bản thân ông cũng như các lao động trên tàu đã nắm rõ thời gian, địa điểm và ý nghĩa của việc tham gia bỏ phiếu.

"Tôi sẽ chủ động sắp xếp chuyến biển, đi về trước thời gian quy định để anh em lao động trên tàu đều có mặt tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử," ông Nên nói.

Cùng chung tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Đeng, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Gianh, xã Bắc Trạch cho biết cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tích cực vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ tàu, thuyền trưởng và bà con ngư dân tham gia ngày hội bầu cử.

"Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, động viên các thuyền trưởng sắp xếp lịch ra khơi hợp lý, đồng thời hẹn cụ thể ngày, giờ để bà con trở về địa phương tham dự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp," ông Đeng cho biết.

Cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch (Quảng Trị) kiểm tra, rà soát việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Không chỉ tại Bắc Trạch, ở nhiều tổ dân phố ven biển khác, hệ thống loa truyền thanh cơ sở được duy trì phát đều đặn vào các khung giờ phù hợp với sinh hoạt của người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian tổ chức bầu cử, quy định về bỏ phiếu và các mốc thời gian quan trọng trong quá trình bầu cử.

Cùng với hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mạng xã hội nhằm giúp ngư dân và gia đình dễ dàng tiếp cận thông tin, nhất là những người đang đánh bắt xa bờ hoặc thường xuyên vắng nhà dài ngày.

Ông Trương Quang Lương, Tổ trưởng tổ dân phố Sa Động, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết đối với những cử tri thường xuyên đánh bắt xa bờ, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và gia đình để thông tin kịp thời về thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử.

Việc liên lạc được thực hiện thông qua nhiều kênh như điện thoại, mạng xã hội và hệ thống thông tin của các Đồn Biên phòng, nhằm bảo đảm bà con nắm chắc lịch bầu cử và chủ động sắp xếp lịch trình khai thác trên biển.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết công tác chuẩn bị triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh được chú trọng và chủ động thực hiện từ sớm, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành theo các mốc thời gian Trung ương đã ấn định và theo yêu cầu của các Chỉ thị, Kế hoạch triển khai công tác bầu cử do tỉnh ban hành.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã, các Ban bầu cử và các Tổ bầu cử. Tỉnh đã ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 497 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và xác định 1.513 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành thông báo về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực, được phân công trực tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/12/2025 và kết thúc vào 17 giờ ngày 1/2/2026.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, Sở Nội vụ đã tiếp nhận hồ sơ của 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 108 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cơ cấu, thành phần người ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Ngày 12/1/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả tổ chức, thực hiện của tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các nhiệm vụ sắp tới, đề nghị hoàn thành theo đúng tiến độ đã đặt ra.

Cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch (Quảng Trị) niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 2775/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2025 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm đưa thông tin bầu cử đến với người dân một cách kịp thời, đầy đủ.

Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh cho biết thêm đối với bà con ngư dân, lực lượng thường xuyên lao động trên biển dài ngày, tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm và có những hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù lao động, sinh hoạt.

Chính quyền các xã ven biển tăng cường phổ biến về quyền, nghĩa vụ của cử tri, thời gian bầu cử và cách thức tham gia bỏ phiếu để ngư dân nắm chắc, chủ động sắp xếp thời gian. Song song với đó, các địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri là ngư dân đi biển dài ngày, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, linh hoạt và sát thực tiễn, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bảo đảm mọi cử tri, trong đó có bà con ngư dân vùng biển, đều được tiếp cận đầy đủ thông tin và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

Người dân Tổ dân phố Sa Động, phường Đồng Hới (Quảng Trị) tìm hiểu thông tin về các cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

